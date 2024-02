Mira Milosevich: "Europa todo el rato o regula o multa, es una potencia normativa, no es potencia militar"

Tras conocerse el presunto asesinato del opositor ruso Alekséi Navalni en la cárcel, España y Alemania han citado a los embajadores rusos en Madrid y en Berlín pidiendo explicaciones y la Unión Europea valora nuevas sanciones contra Rusia. Mientras tanto, el régimen de Vladimir Putin reprime a la oposición y oculta a la familia el cuerpo del disidente.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, profesora asociada de IE University y autora de la Breve historia de la Revolución Rusa, Mira Milosevich, ha comentado que "es muy significativo que la gente que ha puesto flores a Alekséi Navalni en una roca traída de una cárcel del gulag". "Incluso la ciudadanía rusa que está a favor de Navalni vincula esta muerte con las muertes que se produjeron en el Unión Soviética", ha añadido. La investigadora cree que si se demuestra que ha sido asesinado por el régimen de Putin "no sorprende" ya que "ha demostrado que usa todo tipo de instrumentos para competir políticamente con sus adversarios incluida la eliminación física de ellos y Navalni es el paradigma de esta actitud del actual régimen de Rusia".

En este sentido, ha comentado cómo el disidente decidió volver sabiendo que podía acabar muerto. Milosevich ha dicho que es "de novela de Dostoyevski, pero también es una actitud y una conciencia de comprometerse con la libertad y con lo que uno predica. En el caso de los rusos siempre es radicalismo sea de un lado o de otro". "En este caso es el de la lucha por la libertad y Navalni imaginó que estaba en una guerra contra Vladimir Putin, pero como vemos mucha gente muriendo en Ucrania por su propia libertad", ha apuntado la investigadora, que ha matizado que "el contexto no es exactamente el mismo, pero hay una alta conciencia de que la libertad cuesta y mucho".

Europa, potencia normativa

Mira Milosevich ha analizado también la brecha que se está abriendo entre EEUU y los países europeos a cuenta de la guerra de Ucrania y cómo se está iniciando una carrera armamentística en la región para no tener que depender de la OTAN. La investigadora ha dicho que "Europa está de vacaciones estratégicas desde final de la II Guerra Mundial" y que "desde el final de la Guerra Fría se ha convertido, explícitamente y por voluntad propia, en una potencia normativa y acaso económica, pero, sin duda alguna, no en una potencia militar". Cree que la invasión de Ucrania ha hecho un wakeup call" por la que piensa que "supuestamente la UE está despertando, pero muy lentamente".

Ha advertido de que "aquí lo que falta es una conciencia de que la guerra de Ucrania va para largo y que Europa tiene que tener una estrategia de contención de Rusia y una estrategia de disuasión de Rusia más allá de la que puede ofrecer la OTAN, sobre todo si gana las elecciones norteamericanas Donald Trump". Milosevish ha explicado que "Europa está en una situación en la que habla mucho, como siempre, tiene narrativas, pero la acción deja que desear".

"Vamos a ver como se desarrolla esto, pero realmente en este momento el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que si EEUU retira su apoyo a Ucrania Europa no tiene capacidad de sustituir esta ayuda". "Realmente estamos en un punto de inflexión para Ucrania, pero también para la UE", ha indicado la investigadora del Real Instituto Elcano que piensa que "Europa todo el rato o regula o multa, es una potencia normativa, pero no tiene suficiente innovación, creatividad y, en este caso, no es potencia militar".

La experta ha comentado también cómo la ayuda militar a Ucrania no cubre las necesidades del país frente al invasor ruso. Ha dicho que "la UE ha liberado este paquete de ayuda, pero hace unos días tanto Alemania como Francia han firmado un acuerdo de cooperación bilateral con Ucrania y comprometiéndose a que van a garantizar su seguridad. Eso corresponde a la decisión del G-7 que los países van a tener acuerdos bilaterales con Ucrania, pero todo esto no es suficiente". Ha asegurado que "Alemania y Francia han prometido mucho, pero realmente no han cumplido lo prometido. En el caso de Alemania, los misiles de largo alcance Taurus, que Ucrania está pidiendo, los alemanes no lo quieren entregar por un miedo a la escalada de la guerra con Rusia. La ayuda en principio está coordinada, pero es insuficiente".

EEUU y la OTAN

Otro de los temas que ha tratado la investigadora Mira Milosevich en esRadio es la relación de EEUU y la OTAN y cómo desde el país norteamericano cada vez hay más voces, especialmente desde el estamento militar, de reducir las aportaciones a la Alianza Atlántica. Ha dicho que esto viene "desde que Donald Trump dijo que la OTAN está obsoleta y que los EEUU no tienen interés de mantenerse como un país miembro".

Desde ese momento "el Congreso de los EEUU ha tomado una serie de decisiones que no va a ser tan fácil a ningún presidente, por mucho que sea el comandante en jefe de las FFAA de sacar a EEUU de la Alianza Atlántica". La experta ha asegurado que "el problema de EEUU es que se le están abriendo varios frentes: tenemos la guerra de Gaza; hay una tensión estratégica en el Indo-Pacífico respecto a Taiwán y está la guerra de Ucrania". Cree que "los EEUU ahora mismo están ante la pregunta sobre la primacía o la prioridad, es decir, o van a mantener la Pax Americana que ha garantizado una estabilidad y seguridad desde el final de la IIGM y desde el final de la Guerra Fría o va a ir cada vez más centrándose en su prioridad que es Indo-Pacífico y China".

"Realmente, independientemente de quien gane las elecciones, no va a ser una decisión inmediata la de cortar la ayuda a Ucrania, pero sin duda esta ayuda va a ir disminuyendo porque se están abriendo otros frentes y la situación en Oriente Medio es mucho más compleja que la de Ucrania en el sentido de que la guerra tiene mayor probabilidad de expandirse por la región", ha explicado Milosevich. La experta ha indicado que "en el caso de Ucrania tenemos un enemigo íntimo, a Rusia, que le conocemos muy bien y la idea de defensa de Ucrania está bastante bien definida. El problema es si vamos a tener recursos y a esto tiene que contribuir mucho la industria militar europea que, por ahora, no tiene la capacidad de producir la munición que Ucrania necesita a diario".

Milosevich cree que "Europa ha hablado mucho en los últimos años sobre la soberanía estratégica y la guerra de Ucrania ha demostrado que no existe esto, que no hay defensa de Europa sin la OTAN, pero ahora está en una situación de que las circunstancias le van a obligar a entrar en esta autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa". "Antes de la guerra de Ucrania Europa se enfocaba en las operaciones de paz y ahora tiene que enfocarse en la defensa y la disuasión y esto es mucho más caro, pero es mucho más barato invertir en la disuasión que en una guerra y lo que hay que pagar es la prima del seguro de riesgo".