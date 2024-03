No falla: cuando hay que elegir entre el bien y el mal, el Papa opta por lo segundo. En una entrevista con la Radio Televisión Suiza que se emitirá el próximo 20 de marzo, Francisco le ha instado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que tenga la "valentía" para alzar la "bandera blanca" y negociar el fin de la guerra con Putin, el tirano invasor.

La pregunta del periodista no dejaba lugar a la duda: "En Ucrania hay quienes piden el coraje de la rendición, de la bandera blanca, pero otros dicen que esto legitimaría a los más fuertes. ¿Usted qué opina?". Respuesta del pontífice: "Es una interpretación. Pero creo que son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo, quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales".

Según el Papa, "cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar. Te da vergüenza, pero, ¿con cuántos muertos acabará? Negociar a tiempo, buscar algunos países que medien. En la guerra de Ucrania, hay muchos. Turquía, se ha ofrecido. Y otros. Que no tengan vergüenza de negociar antes de que empeore".

Francisco insistió en su estribillo: "Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar al país al suicidio. Los ucranianos, con la historia que tienen, pobrecitos, los ucranianos en la época de Stalin cuánto sufrieron...".

Por su parte, la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede ha respondido a Francisco en sus redes sociales: "¿Alguien habló entonces seriamente de las negociaciones de paz con Hitler y de la bandera blanca para satisfacerlo? Así que la lección es sólo una: ¡si queremos terminar la guerra, tenemos que hacer todo lo posible para matar al Dragón!".