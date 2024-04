5 / 9

El pueblo estaba absolutamente conmocionado. Como señaló el alcalde, François Balique, había "más muertos que habitantes tiene Le Vernet". El siniestro abrió una herida que ya no se cerraría jamás. El dolor no se podía igualar a nada. Aunque sus habitantes no pueden olvidar cuando la tragedia les visitó por primera vez. Fue en 2008. Un joven vecino asesinó a golpes a la dueña del Café du Moulin -Jeannette Grosos- en el interior del establecimiento, considerado una institución local.