Preocupación en Finlandia por la posibilidad de que Rusia altere sus fronteras marítimas en el Báltico

La clase política de Finlandia ha reaccionado con preocupación y cautela a las informaciones publicadas durante la jornada de ayer miércoles por varios medios de comunicación rusos, según las cuales el Gobierno de Rusia quiere alterar unilateralmente sus fronteras marítimas tanto con el país nórdico y Lituania. La supuesta nueva delimitación se produciría en el Mar Báltico, que varios países de la UE y la OTAN comparten con Moscú.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, señaló en la red social X que las autoridades de su país están analizando la información aparecida en los medios de comunicación rusos para comprobar su veracidad, pese a que Rusia niega que tenga planes de revisar su frontera. "Los dirigentes políticos siguen de cerca la situación. Rusia no se ha puesto en contacto con Finlandia sobre este asunto. Finlandia está actuando como siempre: con calma y basándose en los hechos", escribió Stubb.

