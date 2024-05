Una persona ha muerto este miércoles en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam al ser succionada por el motor de un avión operado por KLM, la compañía de bandera de los Países Bajos. Este "trágico incidente", que fue presenciado por numerosos pasajeros que se encontraban en esos momentos en la instalación aeroportuaria, ha sido confirmado tanto por el propio aeropuerto de Schiphol como por la Marechaussee, la gendarmería neerlandesa.

La dirección del aeropuerto ha informado de que "un incidente terrible en el que una persona ha caído en el motor de un avión está siendo investigado en estos momentos por la gendarmería. Nuestros pensamientos están con los familiares y estamos preocupados por los pasajeros y colegas que han presenciado esto", señaló Schiphol en una breve nota, en la que no dio más detalles de lo sucedido.

Previamente la Marechaussee ha informado de que ha ocurrido "un incidente en la plataforma de Schiphol" en el que la víctima había caído "en el motor en marcha de un avión y ha fallecido". La propia gendarmería neerlandesa no ha podido descubrir por ahora quién es la persona fallecida, si se trata de un pasajero o de uno de los empleados que trabajan a diario en la instalación aeroportuaria.

Vanmiddag heeft zich een incident voorgedaan op het platform van Schiphol waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor terecht is gekomen en is overleden. De Marechaussee start een onderzoek.