La participación en Francia se dispara casi 20 puntos a las 17:00 horas en unas elecciones legislativas históricas

Francia celebra este domingo la primera vuelta de unas elecciones legislativas que podrían hacer historia si, tal y como apuntan los sondeos, el partido de Marine Le Pen logra posicionarse por primera vez como primera fuerza política. A juzgar por el consenso demoscópico, no existen muchas dudas al respecto; la gran pregunta, por tanto, es si consigue los apoyos suficientes para formar Gobierno.

El dato de participación ha alcanzado a las 17:00 el 59,39 por ciento, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales por encima de la registrada hasta esta misma hora en los comicios de 2022 (un 39,4 por ciento), según los datos del Ministerio del Interior.

Agrupación Nacional (RN) parte como favorita en todas las encuestas con una media del 36% de los votos, aún más que el 31,4 % que Jordan Bardella obtuvo en las europeas del pasado 9 de junio, cuando, tras doblar el resultado del presidente Emmanuel Macron, este decidió adelantar las elecciones. El anuncio fue muy criticado por quienes la consideraban una decisión irresponsable, al arrojar al país a los brazos de la extrema derecha.

Segú los sondeos, el Nuevo Frente Popular (NFP) que agrupa a la izquierda obtendría poco más del 28% de los votos, mientras que el bloque macronista caería de la primera a la tercera posición con un 20,3 %. De esta forma, no se descarta incluso que Le Pen pueda alcanzar la mayoría absoluta en la segunda vuelta, lo que supondría nada menos que 289 diputados frente a los 88 que logró hace dos años y que ya entonces supusieron su mejor resultado histórico.

Si esto sucediera, Macron tendría que nombrar a un primer ministro de esta formación y cohabitar con él. No sería la primera vez que, dado el sistema electoral francés, presidente y Ejecutivo sean de distinto signo político. Sin embargo, es evidente que esto complica mucho la gestión del país. La alternativa, no obstante, tampoco es muy esperanzadora, puesto que si Le Pen no consiguiera mayoría suficiente para gobernar, la Asamblea seguiría fragmentada, complicando igualmente la gobernabilidad del país.

Así son las votaciones

Tras el inicio de las votaciones en los territorios de ultramar, así como en las embajadas y consulados en el continente americano, a las 8 de la mañana de este domingo han abierto sus puertas los colegios electorales franceses, donde están llamados a depositar su papeleta nada menos que 49,5 millones de electores.

El sistema electoral francés establece que, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, pasan a la segunda vuelta los dos que hayan terminado en las primeras posiciones, así como aquellos que hayan conseguido un número de votos equivalente a por lo menos un 12,5 % de los electores inscritos en la circunscripción. Esto significa que, si el nivel de participación es alto, como se prevé que ocurra este domingo, podrían llegar a clasificarse tres o, en casos excepcionales, hasta cuatro candidatos. No obstante, es habitual que aquel que cree que tiene pocas posibilidades opte por retirarse para evitar que sea diputado un rival cuya victoria quiere evitar a toda costa.

Las mesas de votación cerrarán a las 18:00, hora española, en las localidades más pequeñas, una hora más tarde en muchas ciudades medianas y a las 20:00 en las grandes ciudades. A partir de ese momento, se empezarán a conocer los sondeos a pie de urna y las primeras reacciones políticas. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio.