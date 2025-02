Alemania celebra este domingo elecciones con la incertidumbre de hasta dónde crecerá el apoyo a Alternativa por Alemania (Afd), para la que los primeros sondeos a pie de urna pronostican 20 puntos y una holgada segunda posición tras la CDU y por delante de los socialistas. Entre los habituales llamamientos de los candidatos a acudir a las urnas, los últimos datos oficiales revelan una importante subida de la participación: a las 14 horas había votado el 52 por ciento de los electores, 15 puntos más que en las elecciones de 2021, cuando la participación se elevó finalmente al 76,4 por ciento.

Los indecisos eran la esperanza de Olaf Scholz, que en su último mitin este sábado por la noche (en el país no hay jornada de reflexión) aún se mostró "bastante seguro" de una victoria similar a la de las últimas elecciones, cuando también tenía los sondeos en contra. Por su parte, el candidato de la CDU y futuro canciller según los primeros datos, Friedrich Merz, cerró la campaña en Múnich junto al líder de su partido hermano en Baviera, la CSU, con mensajes muy críticos con el SPD y Los Verdes que sin embargo podrían convertirse en sus futuros socios de gobierno en función de los resultados.

"¡La izquierda está acabada, ya no existe!", exclamó Merz, que proclamó que se va a acabar la mayoría de izquierdas en el país y "la política de izquierdas", dando por segura su victoria. Habrá otra vez, dijo, políticos que gobernarán para la gente sensata (usó la expresión "alle Tassen im Schrank haben", tienen todas sus tazas en el armario) y no "para la gente de izquierdas y verde loca de este mundo". El líder de la CSU y presidente bávaro, Markus Söder, aplaudió su discurso y volvió a reclamar que no haya pacto con Los Verdes aunque quizás una gran coalición no baste para gobernar.

Sus palabras han provocado malestar en el SPD que este domingo se ha quejado del tono del líder conservador cuando probablemente están condenados a entenderse. El presidente del SPD, Lars Klingbeil, ha acusado a Merz de agrandar las "grietas" en el "centro democrático alemán". También lo ha criticado otro dirigente del partido, Mathias Miersch, que tras asegurar que nadie que quiera ser canciller para todos hablaría así ha tachado a Merz de "mini Trump".

Friedrich Merz macht auf den letzten Metern des Wahlkampfes die Gräben in der demokratischen Mitte unseres Landes nochmals tiefer. Kann man machen. Schlau ist es allerdings nicht. https://t.co/KKhzePQ19S — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) February 22, 2025

Los sondeos a pie de urna señalan que la CDU ha obtenido un 28,7 por ciento de los votos y Alternativa un 19,7, en la segunda posición, mientras que los socialistas se han quedado con un 16 por ciento con Los Verdes a poca distancia. En cuanto a los partidos pequeños, se mantiene la intriga en torno a BSW, la izquierda alternativa y prorrusa de Sahra Wagenknecht y los liberales, que deben llegar al 5 por ciento para entrar en la cámara.