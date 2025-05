Los 133 cardenales electores que entrarán en la Capilla Sixtina para elegir al 267º papa de la Iglesia católica, utilizarán una serie de términos y vocablos en latín durante el cónclave. Estos son algunas de las palabras y expresiones que debes conocer para no perderte nada durante este importante acto.

"Acceptasne electionem de te canonice factam in summun pontificem": Una vez producida la elección del nuevo Pontífice, el cardenal que preside el cónclave, que será el cardenal Pietro Parolin (puesto que el Cardenal Decano Re tiene 91 años y no puede presidirlo) preguntará al nuevo cardenal elegido como nuevo Papa: "¿Aceptas tu elección canónica como Sumo Pontífice?".

Anillo del Pescador: Anillo de oro macizo y que es el sello distintivo del Papa. Lleva el nombre del Pontífice grabado en latín y representa a San Pedro pescando. Se destruye o anula al finalizar el pontificado para evitar falsificaciones o un uso indebido durante la Sede Vacante.

Báculo: Es el símbolo más antiguo en la vestimenta del Papa como autoridad y este bastón representa al Padre, al juez y al pastor de la Iglesia.

Cardenal Elector: Cardenal de la Iglesia Católica que, al momento de iniciar la Sede Vacante, no ha cumplido 80 años de edad, lo que le permite participar y votar en el cónclave.

Cardenal Protodiácono: Cargo que ocupa el cardenal Dominique Mamberti, perteneciente al orden diaconal con más antigüedad y que será el encargado de anunciar al mundo la elección del nuevo Papa mediante las palabras: "Annuntio Vobis Gaudium Magnum: Habemus Papam!" (Os anuncio una gran alegría: tenemos Papa).

Colegio Cardenalicio: Es el conjunto de todos los cardenales de la Iglesia Católica. Durante la Sede Vacante, asumen algunas responsabilidades, siempre coordinado por el Camarlengo y el Decano. Se divide en tres categorías: cardenales obispos (rango más alto), cardenales presbíteros (el orden intermedio y el más numeroso) y cardenales diáconos, el orden inferior que suelen ser oficiales de la Curia Romana o teólogos distinguidos.

Cónclave: Palabra que viene del latín "cum clavis" y que significa "con llave. Se trata de la reunión del Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo papa.

Constitución Apostólica: Documento pontificio que establece normas y procedimientos para un tema específico. La elección del Papa se rige por una constitución apostólica, siendo la vigente la "Universi Dominici Gregis" promulgada por San Juan Pablo II, con algunas modificaciones posteriores.

Cruz pectoral: La cruz tiene como propósito representar el cargo y la dignidad y puede ser de metal, madera y marfil. El papa Francisco usó la cruz pectoral plateada que utilizaba cuando era Arzobispo de Buenos Aires, sobre una cadena plateada.

De electione Romano Pontificis: Es el juramento que van a realizar cardenales cuando se acerquen a la urna para depositar su voto y que traducido al español es: "Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, que doy mi voto al que, según Dios, considero que tiene que ser elegido".

"De iure iurando": Es el juramento en latín que pronunciarán los cardenales al inicio del Cónclave cuya traducción al español es: "Nosotros los cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la constitución apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II "Universi Dominici Gregis", emanada el 22 de febrero de 1996. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que cualquiera de nosotros, que por divina disposición, sea elegido Romano Pontífice, se comprometerá a desarrollar fielmente el Munus Petrinum de Pastor de la Iglesia Universal y no cesará de afirmar y defender hasta la extenuación los derechos espirituales y temporales, además de la libertad de la Santa Sede".

Eligo Sumum Pontificem: Se trata de la frase impresa que encabeza la papeleta de votación. Dicha papeleta tiene su parte inferior en blanco para que pueda ser doblada. Después, cada cardenal escribirá el nombre del elegido. A la hora de votar, se acercará a la zona del altar, con la papeleta en alto. Esta se deja en una patena y se deposita en una urna.

Escrutadores: Los tres cardenales elegidos por sorteo dentro del cónclave, encargados de recoger, contar y verificar las papeletas de votación en cada escrutinio.

Estola: Cinta de entre 15 y 20 centímetros, es el símbolo de los poderes sagrados que recibe: como pastor que lleva a sus ovejas sobre sus hombros, como maestro que enseña a sus discípulos y como guía que conduce a las almas hacia la vida eterna.

El juramento individual de los cardenales

Et ego X cardinalis X spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta dei Evangelia quae manu mea tango". Se trata del juramento que realiza cada uno de los cardenales que tras poner la mano derecha sobre el Evangelio cuya traducción es: Y yo, X cardenal X prometo, me obligo y juro. Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano.

Extra omnes: "Todos fuera" o "que no quede nadie". Son las palabras que pronuncia el Maestro de Ceremonias Litúrgicas Pontificias, Moseñor Ravelli, para que todos los que no participan en el cónclave salgan de la Capilla Sixtina. A continuación, se cierran las puertas.

Fumata Blanca: El humo de color blanco que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina significa que los cardenales electores han elegido a un nuevo Papa y este ha aceptado su elección. Se produce quemando las papeletas de votación con sustancias químicas especiales. El humo blanco que se eleva sobre Roma anuncia que la decisión ha sido tomada.

Fumata Negra: El humo de color negro que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina significa que en la votación no se ha alcanzado la mayoría necesaria para elegir un nuevo Papa.

Decano del Colegio Cardenalicio: cardenal que preside el Colegio Cardenalicio. Es el encargado de convocar el cónclave y de dirigir las ceremonias y procedimientos iniciales, incluida la pregunta de aceptación al Papa electo.

Gammarelli: La sastrería de los Papas desde 1846, es la encargada de confeccionar para el cónclave tres juegos completos de paramentos papales (sotana, fajín y solideo) en distintas tallas, y que utilizará el nuevo Papa para salir al balcón de San Pedro.

Habemus Papam: la expresión en latín más esperada y es la fórmula que usará el cardenal Protodiácono para proclamar la elección del nuevo Pontífice desde el balcón de la Basílica de San Pedro. "Annuntio Vobis Gaudium Magnum: Habemus Papam!". Os anuncio una gran alegría: ¡Tenemos Papa!.

Francisco, en su primera aparición como nuevo Pontífice

Misa Pro Eligendo Pontifice: es la misa votiva solemne que celebra el Colegio de Cardenales (electores y no electores) en la Basílica de San Pedro la mañana del día en que comienza el Cónclave. Está presidida por el cardenal Decano y su propósito es invocar solemnemente la asistencia del Espíritu Santo sobre los cardenales electores para que elijan sabiamente al nuevo Papa.

Muceta: prenda corta de botones que cubre el pecho y la espalda, y que, abotonada o abrochada por delante, que se usa como señal de dignidad. Se viste sobre el roquete.

Quod nómine vis vocári?", que traducido significa "¿Cómo quieres ser llamado?" Es la frase que se le preguntará al nuevo Pontífice a lo que responde "Vocábor" y dirá el nombre en latín que utilizará.

Obediencia (Acto de): Cuando el nuevo Papa ha sido elegido, ha aceptado y se ha revestido, los Cardenales electores se acercan a él uno por uno para expresarle su respeto, homenaje y promesa de obediencia como nuevo Sumo Pontífice

Obispo de Roma: el título fundamental y primario del Papa. La elección al papado es, ante todo, la elección del Obispo de la diócesis de Roma, sucesor de San Pedro en esa sede.

Palio: ornamento en forma de faja circular de tela blanca que cuelga en el cuello y hombros sobre la casulla, y que se adorna con un par de cruces en los extremos.

Post-escrutinio: fase final del proceso de votación en el cónclave, posterior al escrutinio propiamente dicho, que incluye la quema de las papeletas.

Pre-escrutinio: fase inicial del proceso de votación en el cónclave, que incluye la distribución de las papeletas y el acto de escribir el nombre del candidato.

Revisores: tres cardenales elegidos por sorteo, encargados de revisar las papeletas después de los escrutadores para asegurar la correcta contabilización de los votos.

Sala de las Lágrimas: sala adyacente a la Capilla Sixtina donde el Papa recién elegido y después que haya aceptado su elección se viste por primera vez con los ornamentos papales.

Benedicto XVI con el Solideo y muceta roja

Solideo: Casquete de seda que se lleva sobre la coronilla de la cabeza. El del Papa es de color blanco. Su nombre deriva de la expresión "soli Deo", es decir, solo ante Dios.

Universi Dominici Gregis: Constitución apostólica actualmente vigente que regula la Sede Vacante y la elección del Romano Pontífice.

Urbi et Orbi: Es la bendición solemne que el nuevo Papa otorga a Roma y al resto del mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, tras ser presentado.

Veni Creator Spiritus: Es el himno en latín que invoca al Espíritu Santo y que es cantado por los cardenales al inicio del cónclave, pidiendo la guía divina en el proceso de elección del nuevo Papa.

