Diez datos sobre León XIV, el nuevo líder de la Iglesia Católica

Un Papa tenista

León XIV es conocido por su afición al tenis, aunque su dedicación al servicio eclesiástico ha limitado su tiempo para practicar este deporte. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", aseguraba hace unos años en una entrevista en augustinorder.org.