La mayor asociación judía de Europa advierte al Gobierno: "Repetir la narrativa de Hamás genera antisemitismo"

El rabino Menachen Margolin, presidente de la European Jewish Association (EJA), la mayor asociación judía de Europa, ha señalado la falta de compromiso de los gobiernos del continente en la lucha contra el antisemitismo y ha recordado al Gobierno español que su actuación respecto a la guerra entre Israel y Hamás y la forma en la que se está "haciendo eco de la narrativa" de la organización terrorista "incrementa el odio a los judíos" en España.

Las declaraciones de Margolin a Libertad Digital se producían en la conferencia anual de la EJA, que se celebra este lunes y martes en Madrid, y minutos después de la presentación de los datos principales de una encuesta realizada por IPSOS en seis países europeos –Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda y Gran Bretaña– durante el pasado mes de marzo.

Un sondeo que ha contado con 4.400 entrevistas a ciudadanos no judíos de estos países –800 en cada uno de los más grandes y 600 en Bélgica y en Holanda– y que entre sus hallazgos más llamativos desvela que una quinta parte de los europeos muestran rechazo a convivir o relacionarse con judíos, un dato alarmante por sí mismo pero todavía más si lo comparamos, por ejemplo, con el 4% de los que muestra el mismo sentimiento respecto de los otras minorías como los asiáticos.

Además, el 82% de los encuestados no considera prioritario luchar contra el antisemitismo, a pesar de que el 61% se muestra convencido de que la inmigración está resultado en un incremento de la intolerancia religiosa.

Un dato significativo es que la mayor parte de las personas que han sido entrevistadas –un 55%– tienen una educación universitaria, además de otro 35% con estudios de secundaria, por lo que no podemos decir que sus opiniones se deban a una falta de formación.

Sin embargo, a pesar de haberse dirigido a la que en teoría es la parte más educada de la sociedad, el sondeo muestra algunas otras conclusiones preocupantes, como que el 51% de los europeos cree que los judíos son más leales a Israel que a sus propios países y, sobre todo, que un 20% opina que los judíos en Europa –no los que viven en Israel o los israelíes en general– deben ser culpados por el conflicto en Oriente Medio.

Otro dato importante es que la mayoría –el 55%– admite que su opinión sobre los judíos ha empeorado a raíz de la guerra actual en Israel. Un porcentaje, por cierto, que se dispara hasta el 66% entre los encuestados de mayor edad, de 55 a 65 años, que se informan sobre todo a partir de los medios tradicionales, cuya narrativa es percibida por casi la mitad de los entrevistados –un 49,3%– como perjudicial para los judíos. Un convencimiento que es más alto países como Holanda y Alemania –un 63% y un 52%, respectivamente– y, curiosamente, más bajo en España, donde apenas supera el 40%.

"Los líderes no son líderes"

En conversación con Libertad Digital, el rabino Menachen Margolin puntualizaba que para él no resulta tan preocupante que un quinto de la población europea prefiera no tener como vecinos a judíos ni ver a sus hijos casarse con un judío, ya que "puedes ser un buen cristiano o un buen musulmán y preferir que los tuyos mantengan la misma cultura y las mismas costumbres y también sentirte más cómodo viviendo cerca de aquellos con los que comparten tus valores, eso no es tan preocupante".

Sin embargo, Margolin destacaba "el hecho de que más de un 80% de los europeos no prioriza la lucha contra el antisemitismo" incluso a pesar de que "muchos judíos hayan abandonado estos países" por el crecimiento de los incidentes y las agresiones antisemitas.

Un porcentaje que, en su opinión, "nos muestra dos cosas": la primera que el mensaje que los gobiernos reciben de sus sociedades "es que para sus ciudadanos esto no es problema"; y la segunda que "los líderes no son tanto líderes como seguidores", ya que "en lugar de ejercer el liderazgo" se limitan a hacer "lo que piensan que quiere la gente".

Así, "si la gente sigue sin ser educada, si siguen creyendo las mentiras de las redes sociales y la información sesgada de los medios" por mucho de que las sociedades no tengan una opinión bien formada sobre cuestiones tan delicadas como esta, los gobiernos mantendrán "esta tendencia a la inacción" y "veremos malos tiempos para Europa y los judíos en el continente".

"Combatir el antisemitismo es muy muy fácil"

El presidente de la EJA se ha mostrado también convencido de que "combatir el antisemitismo es muy muy fácil", pero este combate tiene que partir de una "decisión muy seria: tiene que querer combatir el antisemitismo porque saben que eso hace mejor la sociedad y porque quieran que la vida de los judíos en el país sea segura".

Para él, "una vez tomada esa determinación está muy claro que hay que hacer: asegurarte de que los judíos viven seguros, de que si alguien comete un crimen antisemita es castigado, de frenar a aquellos que incitan el antisemitismo, de que los cuerpos de seguridad sepan cómo combatir el antisemitismo, de que los jueces y los fiscales sepan cómo perseguirlo, de que las manifestaciones no se convertirán en un carnaval del odio y, por supuesto, de que la gente recibe la educación correcta sobre el asunto".

"Es muy sencillo –insiste– sólo hay que seguir los planes que tanto la EJA como otras organizaciones judías hemos elaborado durante años" asegura, en la certeza de que siguiendo esos procedimientos "habrá mucho menos antisemitismo" y, si por el contrario no se muestra "ninguna determinación" en luchar contra él, "no habrá ninguna diferencia" y todo "seguirá empeorando".

Advertencia al Gobierno de España

Preguntado por la importancia que puede tener la actitud muy beligerante contra Israel, por decirlo de una forma suave, del Gobierno español, Margolin ha hablado con claridad: "En la encuesta vemos de forma muy clara que la situación en Oriente Medio es un factor importante en el crecimiento del antisemitismo, así que en toda Europa si la gente cree que Israel es culpable de cometer un genocidio, si creen que los judíos son culpables de ese genocidio –y vemos de hasta un quinto de los europeos piensan eso– eso genera más odio hacia los judíos que acabará convertido en incidentes antesemitas", ha explicado.

Una afirmación que vale para "cualquier gobierno", pero que en el caso "concreto del español" ha querido matizar aún más: "Cuando se hace eco de la narrativa de una organización terrorista como Hamás y culpa a Israel y esparce mentiras sobre Israel, incrementa el odio a los judíos de su propio país" ha dicho, "haciendo eso no sólo critican al Estado de Israel, sino que hacen mucho más dura la vida de los judíos en España".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.