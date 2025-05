De la coronación con tiara a la sencillez del "inicio del ministerio petrino": así cambió el inicio de pontificado

Desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XX las ceremonias con las que comenzaban los nuevos pontificados estaban llenas de pompa y boato, sin olvidarnos de la importante carga de esplendor y simbolismo propios de la liturgia católica. Entre esos símbolos, además del Anillo del Pescador y del Palio, se encontraba la imposición de la tiara papal, que dejó de usarse en 1963.

El último papa en ser coronado con tiara papal fue Pablo VI, quien asumió el cargo en 1963 y que usó por última vez la tiara papal al concluir el Concilio Vaticano II cuando la depositó sobre el altar, a los pies de la imagen de San Pedro, como un gesto de humildad.

La tiara no solo se usaba en el inicio del pontificado, sino que también era usada en las procesiones solemnes, en la proclamación de dogmas, y en las bendiciones Urbi et Orbi de Navidad y el domingo de Pascua. Nunca era usada en celebraciones litúrgicas, ya que durante la misa era depositada en el altar.

La coronación de Pablo VI en 1963

Juan Pablo I, elegido en el cónclave de agosto de 1978, quiso una ceremonia más "simple y sencilla" y encargó diseñar una ceremonia nueva. Su sucesor, Juan Pablo II, mantuvo los cambios hechos por su predecesor, además de unas modificaciones, como por ejemplo, que la misa de inicio de pontificado se realizara durante la mañana y no al atardecer, como la de Juan Pablo I. En cuanto al uso de la tiara, comentó: "El papa Juan Pablo I, cuya memoria está tan viva en nuestros corazones, no deseaba tener la tiara, ni su sucesor la desea hoy. Este no es el momento de regresar a una ceremonia con un símbolo considerado, erróneamente, representativo del poder temporal de los papas".

En 1996, con la Constitución apostólica Universi Dominici Gregis, Juan Pablo II establece una "solemne ceremonia de inauguración de pontificado" aunque sin especificar para que el Papa electo decida cómo quiere que sea. Con el modelo diseñado por Juan Pablo I, sus sucesores han continuado con el mismo modelo de ceremonia: Juan Pablo II en 1978, Benedicto XVI en 2005, Francisco en 2013 y León XIV el 18 de mayo de 2025.

El origen y forma de la tiara papal

La coronación del papa Juan XXIII

No todas las tiaras papales han sido iguales a lo largo de la historia. Algunas tenían forma de colmena circular y otras, cónicas. Muchas de ellas estaban decoradas con joyas.

Es a partir de 1314 cuando la tiara papal pasa de tener dos a tres coronas en cuya cima se encuentra un pequeño globo con una cruz de oro. Dichas coronas tienen varias interpretaciones desde que simboliza al "pastor universal" (corona superior), "juez eclesiástico universal" (corona del medio) y "gobernante temporal" (corona inferior), aunque la más común es la de "padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo, y vicario de Cristo" más acorde con las palabras que pronunciaban en la imposición: "Recibe la tiara ornada de tres coronas, para que sepas que eres el padre de los príncipes y de los reyes, rector del Orbe, y vicario en la tierra de Nuestro Salvador Jesucristo, de quien es la gloria, por los siglos de los siglos." De la parte posterior cuelgan dos ínfulas al igual que en las mitras, es decir, dos galones de tela en las que se borda el escudo de armas del Papa.

León XIII con tiara papal

Actualmente, y aunque no la usen, todos los papas tienen sus tiaras. A Juan Pablo II se la regalaron unos católicos, a Benedicto XVI un empresario alemán y a Francisco le regaló una tiara el presidente del parlamento de Macedonia, realizada a mano por unas religiosas ortodoxas.

Aunque la tiara ya no forma parte del ajuar papal, sí que permanece en la heráldica de la Santa Sede y la bandera de la Ciudad del Vaticano. Tanto Benedicto XVI como Francisco quitaron la tiara de su escudo de armas sustituyéndolas por una mitra.

En la actualidad, se conservan unas 20 tiaras papales en el Vaticano, de las cuales una de ellas se usa para coronar la estatua de san Pedro en su festividad en junio, mientras que la de Pablo VI, se conserva en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada en Washington.

