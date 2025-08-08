Alemania refuerza las fronteras y acelera las deportaciones tras cinco atentados islamistas en menos de un año

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha informado este jueves de que extenderá los controles migratorios en las fronteras del país en un intento por acelerar las deportaciones de aquellos que tratan de acceder a territorio alemán de forma ilegal. La relación entre el país germano y la inmigración ha llegado al límite después de los cinco atentados islamistas sufridos en el último año y los continuos ataques con cuchillo por parte de extranjeros llegados de países de mayoría musulmana.

"Vamos a mantener estos controles", ha asegurado el ministro, al tiempo que ha indicado que también se introducirán medidas que permitirán rechazar el acceso de algunos solicitantes directamente en la frontera. En este sentido, la situación migratoria en Alemania cada día es más delicada y por ello, ha sido el tema estrella durante las elecciones de este año, donde la izquierda y los verdes se descalabraron, dando paso a la salida de Olaf Scholz, el anterior presidente y líder de los socialistas alemanes.

La mala gestión migratoria de la izquierda -dando lugar a la inseguridad en las calles- y su obsesión con las políticas climáticas, perjudiciales para la economía alemana, han acelerado el cambio de paradigma en Alemania. Este fenómeno se vio principalmente en el este del país, donde la derecha más dura se proclamó ganadora en estos comicios.

81 criminales afganos deportados

Tras esta derrota de la izquierda en las elecciones y la llegada al poder del nuevo Gobierno alemán liderado por Friedrich Merz, de CDU, –el equivalente al Partido Popular–, las políticas migratorias se han endurecido. También hay que señalar que fruto del caos migratorio, el país se ha tomado muy en serio este debate y de ahí provienen gran parte de los buenos resultados de CDU y del ascenso de AFD, el partido antiinmigración que no para de subir en las encuestas.

El ministro ha asegurado que Berlín está trabajando también en la "deportación" de inmigrantes, incluso a países como Afganistán y Siria. "Esto es absolutamente necesario para garantizar que la gente, especialmente los criminales, no permanezcan en territorio alemán", ha puntualizado, después de que el Gobierno deportara el pasado mes de julio a 81 criminales afganos.