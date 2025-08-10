Los líderes europeos, sin Pedro Sánchez, avisan a Trump y Putin: la paz en Ucrania no se negocia sin Kiev

Los líderes europeos Úrsula Von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el presidente finlandés, Alexander Stubb han emitido un comunicado en respuesta a la reunión que mantendrá el próximo 15 de agosto Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska.

Trump y Putin se reunirán para tratar un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania y, apoyando las palabras pronunciadas por el presidente Zelenski después de conocer la noticia y ante la ausencia del país en dicha reunión, los líderes europeos creen que Ucrania debe tener la libertad de elegir su propio destino.

"Los intereses vitales – de Ucrania y la UE – incluyen la necesidad de garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", aseguraron.

Ante la posibilidad de un "intercambio de territorios", sugerencia realizada por Trump para incluir en el acuerdo para la paz, fueron tajantes porque "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza" sino que "la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones" y "solo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión a la Federación Rusa para terminar su guerra ilegal puede tener éxito".

We welcome President Trump's efforts to stop the killing in Ukraine. Diplomacy combined with continued pressure on Russia is how we will achieve a just and lasting peace. One that respects Ukraine's sovereignty and the vital security interests of both Ukraine and Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2025

Violación de los compromisos firmados

En este sentido, los mandatarios firmantes se mostraron dispuestos a respaldar este trabajo "diplomáticamente", así como a mantener su "sustantivo" apoyo militar y financiero, a través de la labor de la Coalición de los Voluntarios o imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", agregaron.

A juicio de los líderes, estos intereses incluirían la necesidad de "garantías creíbles y robustas de seguridad que permitan a Ucrania defender su soberanía y su integridad territorial". Asimismo, reiteraron su firme apoyo a Kiev y mantuvieron que la invasión rusa al país ucraniano es una "flagrante violación" de la Carta de las Naciones Unidas, el Tratado de Helsinki (1975), el Memorándum de Budapest (1994) y el resto de compromisos firmados por Moscú.

Los líderes europeos promueven la unidad interna en Europa y tienen clara su postura y estrategia: "Estamos unidos como europeos y convencidos de promover conjuntamente nuestros intereses. Seguiremos trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos y con el presidente Zelenski y el pueblo ucraniano por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad", concluyeron.

La respuesta de Zelenski

El presidente ucraniano ha aplaudido el comunicado emitido por los jefes de Estado y de Gobierno de seis países europeos, junto a la presidenta de la Comisión Europea: "El final de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz en Ucrania, que defiende los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas".

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

"Ucrania valora y apoya plenamente la declaración del Presidente Macron, el Primer Ministro Meloni, el Canciller Merz, el Primer Ministro Tusk, el Primer Ministro Starmer, la Presidenta Ursula von der Leyen y el Presidente Stubb sobre la paz para Ucrania", escribió en sus redes sociales Zelenski.