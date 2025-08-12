Meloni hace historia: su Gobierno es ya el cuarto más duradero de la historia de Italia

El Gobierno de Giorgia Meloni está de celebración por un récord inédito. El Ejecutivo de Meloni se ha convertido este martes en el cuarto más duradero de la historia de Italia, un hito que la propia primera ministra ha querido celebrar señalando que es "un motivo más para seguir trabajando con seriedad y determinación".

Meloni, que ha abogado en redes sociales por "responder a la confianza dada por los italianos" a la coalición tripartita de derechas, lleva como primera ministra 1.024 días, cifra con la que ha logrado superar la etapa de Matteo Renzi entre 2014 y 2016.

En este sentido, Italia acumula alrededor de 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros a lo largo de casi ocho décadas de República, poniendo sobre la mesa la inestabilidad política que ha marcado históricamente al país. De hecho, el gran objetivo de Meloni pasa por alcanzar el hito inédito de completar la legislatura.

Las últimas elecciones legislativas se celebraron en 2022, por lo que las siguientes no tendrán lugar hasta el año 2027, salvo sorpresa. La líder de Hermanos de Italia gobierna con el apoyo de otra formación, la Liga de Matteo Salvini, y de Forza Italia, la formación fundada en su día por Silvio Berlusconi y ahora capitaneada por Antonio Tajani.

La coalición gobernante sigue siendo considerada como una de las más estables de Europa, con apoyo relativamente consistente de sus socios, y Meloni mantiene una buena reputación nacional e internacional. Y es que, las encuestas le siguen dando como ganadora a día de hoy en caso de celebrarse unas nuevas elecciones.

El último movimiento de la primera ministra ha sido el puente que unirá Sicilia al continente, un proyecto faraónico que nació en 1971 y que oficialmente se pone en marcha. En palabras del ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro, Matteo Salvini, se trata de un proyecto "fascinante" y "único en el mundo".