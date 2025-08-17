Zelenski se reúne con Von der Leyen tras el encuentro de Trump y Putin: "Rusia sigue sin tener éxito"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido este domingo en la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz.

En rueda de prensa conjunta este domingo desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea ha insistido en que, "en lo que concierne a las cuestiones territoriales de Ucrania", la posición de la UE y de Ucrania es "nítida": "Las fronteras internacionales no pueden cambiar mediante el uso de la fuerza. Esta clase de decisión la tiene que tomar Ucrania, y solo Ucrania, pero nunca por la fuerza", ha aseverado.

Tal y como recoge Europa Press, la comparecencia ha tenido lugar después de que medios internacionales comenzaran a deslizar el sábado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso durante la pasada cumbre de Alaska a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania.

A cambio, Putin ofreció paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano, según fuentes próximas a la cumbre, en informaciones no confirmadas oficialmente.

"Rusia sigue sin tener éxito en Donetsk", ha indicado el presidente ucraniano durante la rueda de prensa, aunque sin abordar directamente estas posibles condiciones. "Putin lleva siendo incapaz de conquistarla desde hace doce años. Y la Constitución de Ucrania declara imposible tanto la cesión de territorios como su intercambio", ha zanjado el presidente ucraniano.