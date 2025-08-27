Dinamarca cita al encargado de negocios de EEUU por presuntas acciones de "influencia" en Groenlandia

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha citado al principal diplomático estadounidense en su país -a expensas de que Washington designe nuevo embajador- para tener conversaciones después de que la emisora nacional DR señalase el miércoles que al menos tres personas con conexiones con el presidente de Estados Unidos han estado realizando operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia, según AP. La misma emisora DR recoge que las fuentes danesas utilizan las palabras "infiltración" y "operaciones de influencia" para referirse a las actividades de estas personas.

"Cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del Reino será, obviamente, inaceptable", ha precisado el ministro en declaraciones recogidas por DR. "En vista de ello, he solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque al encargado de negocios estadounidense para una entrevista en Asiatisk Plads", ha añadido.

Listas y contactos

Lo que estarían haciendo los estadounidenses, según la emisora danesa, es entre otras cosas elaborar una lista de los groenlandeses que se muestran con una actitud positiva o negativa ante las intenciones de Trump de hacerse con Groenlandia. Desde AP señalan que dos de estas personas han intentado cultivar contactos tanto con políticos como empresarios y lugareños.

El ministro también ha reconocido que su país "es consciente de que hay actores internacionales que siguen mostrando un interés en Groenlandia y su posición en el Reino de Dinamarca". Por lo que ha señalado que "no es sorprendente si experimentamos intentos externos de influir en el futuro del Reino de ahora en adelante". Por otro lado, ha precisado que "la cooperación entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia es estrecha y está fundamentada en la confianza mutua".

Trump lleva mostrando interés en esta región desde su primer mandato y desde que llegó en enero de nuevo a la Casa Blanca ha realizado numerosos comentarios acerca de Groenlandia.

Dinamarca, que es aliada de Estados Unidos en la OTAN, ya anunció en abril que reforzaría su presencia en el Ártico ante un panorama lleno de "riesgos y amenazas" aunque no mencionó a Estados Unidos. En junio el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pareció reconocer que el Pentágono había elaborado planes para tomar Groenlandia (y Panamá) por la fuerza si era necesario, según AP. "Nuestro trabajo en el Departamento de Defensa es tener planes para cualquier contingencia", se limitó a decir Hegseth sobre el tema.

Estados Unidos y Groenlandia

A principios de abril el Washington Post reveló que la Casa Blanca estaba trabajando en un informe que analizaba el coste de que Groenlandia pasara a manos de Estados Unidos, incluyendo el coste de atender a todos sus habitantes.

Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia no parecen estar dispuestos a ceder ante las intenciones de los estadounidenses. En enero de 2025 la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, señaló que Groenlandia "no está en venta" y que "Groenlandia pertenece a los groenlandeses".

Por otro lado, en marzo el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen señaló en Facebook que "El presidente Trump dice que Estados Unidos va a adquirir Groenlandia. Permítanme ser claro: Estados Unidos no va a adquirirla. No pertenecemos a nadie más. Nosotros decidimos nuestro propio futuro".