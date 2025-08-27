Una adolescente escocesa es arrestada por defender a su hermana con un cuchillo y un hacha

En un suceso que ha desatado una encendida controversia en el Reino Unido, una adolescente de 14 años fue arrestada este fin de semana en Dundee, Escocia, tras enfrentarse a un presunto agresor con un cuchillo y un hacha para proteger a su hermana menor de 12 años. El incidente que ha puesto en el punto de mira la justicia de prohibir la mera exhibición de armas blancas en la vía pública en un país cada vez más peligroso. Un video del incidente, que se ha viralizado, muestra la tensión del enfrentamiento, lo que ha generado un debate público sobre la justicia de su detención.

⚠️This is absolutely HORRIFIC ⚠️ "DON'T F**KING TOUCH US" Little girls scream at a migrant recording them before brandishing an AXE and a KNIFE to warn him off What is happening to our country? pic.twitter.com/b7WyTtBkdM — Basil the Great (@Basil_TGMD) August 24, 2025

Según el vídeo que ha sido difundido en la red social X, se ve a la menor gritando "¡No la toques! ¡Tiene doce años!", pero al ser grabado por el presunto agresor no se ve el momento en que supuestamente acosó sexualmente a su hermana y a una amiga. La adolescente esgrimió un machete y un hacha para ahuyentar al supuesto atacante, descrito en algunas publicaciones como un "inmigrante ilegal musulmán" debido a que habla en árabe al final del vídeo y a l precedente de los numerosos antecedentes que ha sufrido el Reino Unido con el abuso de menores por parte de la inmigración paquistaní.

Relacionado El Reino Unido dice basta a la inmigración con protestas y banderas nacionales

La policía escocesa, tras recibir el aviso, acudió al lugar y procedió a arrestar a la joven por portar armas blancas en público, un delito grave según la legislación británica. Un portavoz oficial declaró que la menor "será denunciada ante las autoridades competentes", sin ofrecer más detalles sobre si se detuvo siquiera al presunto agresor o las circunstancias exactas del incidente. Este silencio oficial ha alimentado especulaciones y críticas en plataformas como X, donde muchos usuarios han calificado la detención como una "injusticia" y han elevado a la adolescente, identificada posteriormente como Mayah Sommers, a la categoría de "heroína" por proteger a su hermana.

El caso ha reabierto en redes sociales el debate sobre la seguridad ciudadana y las leyes de autodefensa en el Reino Unido, un país con estrictas regulaciones sobre la posesión de armas. Mientras algunos defienden la valentía de la joven, otros advierten que el uso de un cuchillo y un hacha en la vía pública, independientemente de las circunstancias, representa un peligro que las autoridades no pueden ignorar. "Es el mundo al revés: detienen a quien se defiende y protegen al que ataca", se lamentaba un usuario en X, reflejando el sentir de muchos.

Aunque se podría ver como imprudente saltar tan rápido a conclusiones sin saber los detalles exactos del incidente, la opinión pública británica está a un paso de la ruptura total con las autoridades precisamente a cuenta de su inacción con la violencia de la inmigración musulmana durante décadas, especialmente los abusos a menores, por miedo a ser tildados de racistas.