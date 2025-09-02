Detenido el creador de 'Los informáticos' y 'Padre Ted' por tres tuits

En un nuevo capítulo de lo que muchos consideran una cruzada contra la libertad de expresión en el Reino Unido, el conocido guionista y comediante Graham Linehan, creador de series icónicas como Father Ted y The IT Crowd, fue detenido este lunes en el aeropuerto de Heathrow tras regresar al país. La noticia, que ha generado revuelo en las redes sociales, apunta a un supuesto delito relacionado con tres publicaciones en la plataforma X del pasado mes de abril en los que calificaba a los activistas trans de "misóginos y homófobos" y decía que "si un hombre identificado como trans está en un espacio exclusivamente femenino está cometiendo un acto violento y abusivo. Monta una escena, llama a la policía y, si todo lo demás falla, pégale un puñetazo en los huevos".

If a trans-identified male is in a female-only space, he is committing a violent, abusive act. Make a scene, call the cops and if all else fails, punch him in the balls. — Graham Linehan 🎗️ (@Glinner) April 20, 2025

Linehan, de 57 años, ha sido una figura controvertida en los últimos años debido a sus posturas críticas con la ideología de género, lo que le ha valido tanto apoyos fervorosos como feroces críticas. Desde que comenzara a publicar en redes sociales sus críticas contra el activismo trans fue objeto de un acoso y persecución que le ha costado su matrimonio, su carrera y ahora, al parecer, su propia libertad. Posiblemente haya sido determinante que saliera a la palestra antes de que lo hiciera JK Rowling, el objetivo principal del movimiento actualmente, y muchísimo antes de que el cierre de la clínica Tavistock, el informe Cass y el fallo del Tribunal Supremo que dictaminó que la definición de "mujer" viene determinada por el sexo ideológico.

Según la información que ha publicado el propio guionista, Lineham fue interceptado por cinco agentes de policía al llegar al aeropuerto, porque se ve que hay tan pocos delitos en el Reino Unido que Scotland Yard puede destinar a cinco agentes a este asunto. Durante el interrogatorio posterior, Linehan habría sufrido un pico de presión arterial que requirió su traslado a un hospital, además de recibir una prohibición de publicar en X hasta que su caso sea revisado por un tribunal en octubre, algo que muchos han interpretado como un intento de silenciarlo.

Es el último de una serie de respuestas policiales desproporcionadas por delitos de opinión, que ha llevado a la detención hasta de padres hablando en grupos de WhatsApp. El caso más célebre fue el de Lucy Connolly, que salió de prisión el mes pasado tras ser condenada a más de dos años de cárcel por escribir tras los crímenes de Southport en la red social X: "Deportación masiva ahora, prendan fuego a todos los malditos hoteles llenos de bastardos por lo que a mí respecta… Si eso me convierte racista, que así sea". Connolly borró el tuit un par de horas después de publicarlo, pero eso no la libró ni de la detención ni de la condena.

El trasfondo de esta detención parece estar relacionado con las publicaciones de Linehan en X, donde ha mantenido un discurso firme en defensa de los derechos de las mujeres y contra el asalto de hombres que dicen sentirse mujeres en los espacios reservados para ellas. Aunque no se han especificado el delito concreto que habría motivado su arresto, presumiblemente haya sido denunciado por "discurso de odio", que es la principal excusa bajo la cual se está atacando la libertad de expresión en el Reino Unido.

El caso de Linehan no es aislado. En los últimos años, el Reino Unido ha visto un aumento en las detenciones y sanciones por publicaciones en redes sociales, especialmente aquellas que tocan temas sensibles como la identidad de género. Los defensores de la ideología trans argumentan que las palabras de Linehan incitan al odio y justifican medidas legales para proteger a comunidades vulnerables. Sin embargo, ¿cómo puede ser vulnerable una "comunidad" que tiene la capacidad de meter en prisión a quien la critique? Al contrario, parece que los activistas trans, como los manifestantes pro Hamás, son ciudadanos con enormes privilegios sobre el resto de la población.