Grecia castigará la inmigración ilegal con hasta cinco años de cárcel: "Prisión o regreso a su país"

El Parlamento griego ha dado este miércoles luz verde a una reforma migratoria que ha introducido penas de prisión para quienes han permanecido en el país sin papeles, ha eliminado la posibilidad de regularización tras siete años de residencia y ha facilitado la expulsión de solicitantes de asilo rechazados, según ha informado EFE.

La norma, impulsada por el Ejecutivo del primer ministro Kyriakos Mitsotakis y respaldada por la mayoría absoluta de su partido, Nueva Democracia, ha salido adelante con el apoyo del grupo nacionalista Niki y de varios diputados independientes de extrema derecha. La oposición en bloque se ha manifestado en contra tras un debate que ha comenzado el martes y se ha prolongado hasta la votación.

Críticas de la oposición

Los socialdemócratas de Pasok han tachado la ley de "ilegal", "caótica" e "inaplicable", mientras que el Partido Comunista de Grecia (KKE) la ha calificado de "racista" y "vergonzosa". Desde la formación comunista han reprochado que la normativa "impone la deportación de migrantes que no pueden optar al regreso voluntario a sus respectivos países".

La reforma ha establecido penas de entre dos y cinco años de prisión, además de una multa mínima de 5.000 euros, para quienes han permanecido de manera irregular en territorio griego. "Estamos tipificando el delito de estancia ilegal. Cualquiera que permanezca ilegalmente se enfrentará a detención administrativa, vigilancia electrónica y sanciones penales", ha advertido durante el debate el ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris.

El propio Plevris ha señalado: "Si su asilo es rechazado, tiene dos opciones: prisión o regreso a su país de origen". También ha indicado que los inmigrantes afectados serán retenidos "hasta que se produzca su salida efectiva del país" y ha advertido que quienes intenten reingresar en Grecia sin papeles se enfrentarán a condenas de hasta tres años de cárcel, según ha publicado el diario Kathimerini.

Entrada en vigor

Entre las medidas incluidas, la ley ha suprimido la posibilidad de obtener un permiso de residencia tras siete años de estancia continuada en Grecia. No obstante, quienes ya han solicitado ese permiso antes de la aprobación de la norma han visto garantizado que su caso será tramitado bajo la legislación anterior. El tiempo máximo de detención administrativa de inmigrantes en situación irregular también se ha ampliado de 18 a 24 meses. Además, el plazo de "salida voluntaria" para solicitantes de asilo rechazados se ha fijado en 14 días, ampliables hasta 60 en circunstancias excepcionales.

El ministro ha afirmado que Grecia se ha posicionado como el "primer país en introducir medidas extremadamente disuasorias" y en "criminalizar la estancia ilegal de esta manera". Atenas ha deportado a cientos de migrantes en situación irregular durante el pasado mes de julio y ha anunciado que más personas serán devueltas próximamente a Pakistán, Bangladesh y Egipto.

La nueva ley ha entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación en la gaceta oficial y ha suscitado críticas de ACNUR, del Defensor del Pueblo griego, de la Unión de Jueces Administrativos y de numerosas ONG de derechos humanos.