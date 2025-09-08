Cae el gobierno francés tras perder la moción de confianza: Macron nombrará un primer ministro "en los próximos días"

La Asamblea Nacional francesa ha tumbado el Gobierno al rechazar este lunes una moción de confianza contra el primer ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y solo 194 a favor. De los 589 diputados que conforman la Cámara han estado presentes 573 y, de éstos, 558 han emitido su voto. Hasta 15 de ellos se han abstenido, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet.

La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé para este mismo martes. "El primer ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al presidente de la República", ha proclamado Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.

Ahora Macron deberá buscar a un primer ministro que pueda lograr la confianza de la cámara, para lo que se especula podría intentar presentar a un candidato del Partido Socialista. Precisamente el portavoz parlamentario socialista, Boris Vallaud, ha destacado el "rechazo masivo" a las políticas de Bayrou expresado en la votación. "Durante varios meses básicamente no hemos recibido nada más que indiferencia, silencio y traición por parte de la misma persona que logró aprobar un presupuesto", ha apuntado.

Desde el partido de Marine Le Pen, -clave por su alianza con la izquierda para derribar a Bayrou- Jordan Bardella ha planteado la necesidad de "hablar sobre el futuro del país". "El Gobierno de Bayrou ya es historia. El cambio no espera: ¡Hablemos del futuro del país!", ha apuntado el presidente de la Agrupación Nacional en su cuenta en X.

Mientras, el líder de la formación de izquierda La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha destacado la "victoria" que supone la caída de Bayrou. "Bayrou ha caído. Victoria y alivio popular. Macron está ahora en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse", ha afirmado también en X.

Nuevo ministro

Con todo esto sobre la mesa, Emmanuel Macron, nombrará "en los próximos días" un nuevo primer ministro para suplir a François Bayrou, quien perdió este lunes una moción de confianza en la Asamblea Nacional que él mismo había convocado y descarta, de momento, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, como pedía la oposición.

En un comunicado, la Presidencia francesa informó además de que "aceptará" la dimisión que Bayrou presentará mañana martes. De este modo, Macron designará a su cuarto jefe de Gobierno en menos de dos años, después de nombrar a Gabriel Attal en enero de 2024, Michel Barnier en septiembre del mismo año y a Bayrou tres meses más tarde, en diciembre de 2024; y el quinto desde que comenzó su segundo mandato en mayo de 2022.

Por prerrogativas constitucionales, el presidente puede nombrar al primer ministro que desee, siempre que obtenga el beneplácito de la Asamblea Nacional, algo que se prevé complicado debido a la fragmentación política del hemiciclo y la política de vetos cruzados entre los partidos.

Los nombres que suenan para el palacio de Matignon, sede de Gobierno francés, van desde el centroderecha (el ministro de Justicia Gérald Darmanin, el de Defensa Sébastien Lecornu), pasando por perfiles con pasado en la socialdemocracia (el titular de Economía Éric Lombard) y hasta independientes como Jean-Louis Borloo o el propio líder de los socialistas, Olivier Faure.