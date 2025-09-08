Putin lleva a la Duma un proyecto de ley para la salida de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha presentado este lunes en la cámara baja del Parlamento de Rusia un proyecto de Ley para retirar a su país del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. La propuesta deberá ser examinada por este órgano legislativo.

Esta nueva iniciativa plantea también la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos de este convenio firmado por Rusia en el año 1996 en Estrasburgo (y que fue posteriormente ratificado en el año 1998), según el texto de la ley compartido por el diario ruso Izvestia.

Desde Rusia argumentan que esta decisión se debe a que el país no se encuentra presente en Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023, debido al bloqueo al proceso de elección de un nuevo representante ruso en mitad de la invasión de Ucrania.

"Circunstancias discriminatorias"

EL texto de la ley señala que esas "circunstancias discriminatorias" suponen una una "violación" de los derechos de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y además y "socavan el mecanismo establecido por el convenio europeo", según la información de la Agencia rusa TASS recogida por Europa Press. De esta manera, se propone "denunciar el citado convenio y sus protocolos", según el documento.

El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes fue aprobado en el año 1987 y autoriza a que se realicen visitas a personas detenidas en numerosos sitios como cárceles, comisarías o centros de detención de menores de edad. El objetivo es poder analizar la situación en la que se encuentran y protegerles contra la tortura u otros tratos degradantes.

El país euroasiático fue expulsado en el año 2022 del principal órgano de Derechos Humanos de Europa (El Consejo de Europa) debido al inicio de la invasión de Ucrania por orden de Putin y Rusia abandonó a los pocos meses el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De igual manera, Vladimir Putin sigue manteniendo una relación tensa con el continente europeo con medidas como la declaración del Bachillerato Internacional como organización "indeseable" anunciada hace dos semanas por parte de la Fiscalía de Rusia. Desde la Fiscalía señalaron que esta entidad buscaba formar a la juventud rusa según "los patrones occidentales".