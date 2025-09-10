Donald Tusk: estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este miércoles ante el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.

Tusk había anunciado, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados "se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".

Tusk dijo ante el Parlamento de Polonia que la invocación del artículo 4 "es solo el principio" y subrayó que espera un "gran apoyo de los aliados" ante "la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre", en referencia a la oleada de drones que este país lanzó contra Polonia

El jefe de Gobierno confirmó que durante la pasada madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, el último de ellos a las 6:45.

No fueron errores de Rusia

El líder polaco señaló además que "por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia", y subrayó que las incursiones "no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas".

"Por primera vez, una parte significativa de estos drones sobrevoló Polonia directamente desde Bielorrusia", señaló Tusk.

El primer ministro señaló que aunque "no hay motivos para afirmar hoy que nos encontramos en estado de guerra no hay duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores."

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, calificó los hechos como un "momento sin precedentes" en la historia de la OTAN y en la reciente de Polonia, y anunció la posible activación del Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte.