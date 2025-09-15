Italiano, conservador y doctor en Teología Dogmática: así es Piero Pioppo, el nuevo nuncio de León XIV para España

Piero Pioppo, de 64 años, arzobispo titular de la isla veneciana de Torcello, y hasta la fecha nuncio apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es el nuevo nuncio de León XIV para España y Andorra en sustitución de Bernardito Auza, que ha sido nombrado nuevo nuncio ante la Unión Europea. La sede llevaba vacante desde el pasado 22 de marzo.

El nuevo nuncio apostólico, nació el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia). Fue ordenado sacerdote en 1985 y es Doctor en Teología Dogmática. Ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993, prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea del Sur, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Fue, además, secretario personal del entonces secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano. Fue nombrado por Benedicto XVI Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR) en 2006 y cuatro años más tarde Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello. Pioppo habla italiano, español, inglés y francés.

A pesar de que se había especulado con el Gobierno de Sánchez hubiera vetado la elección o que se hubiese demorado la aprobación para visibilizar cierto malestar de Moncloa con los obispos españoles, no ha sido así. Su nombramiento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros que se oficializa posteriormente a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

En el plano doctrinal, Piero Pioppo está considerado como un hombre de perfil conservador. En las próximas semanas presentará las cartas credenciales ante S.M. el Rey.

¿Cuál es la función del nuncio apostólico?

Un nuncio apostólico o nuncio papal, es el representante diplomático de la Santa Sede ante los Estados (algunas organizaciones internacionales y ante la Iglesia local) con rango de embajador, fijado por el Congreso de Viena de 1815. La misión del nuncio está regulada por el 'Motu Proprio Sollicitudo Omnium Ecclesiarum' de Pablo VI (24 de junio de 1969) y por los cánones 362-367 del Código de Derecho Canónico.

Su labor no solo abarca funciones diplomáticas, sino también pastorales y eclesiásticas. Además, es el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, por lo que le corresponde tomar la palabra en nombre del cuerpo diplomático en ocasiones solemnes. También resuelve conflictos que puedan surgir entre alguna representación diplomática y el Estado de acogida, y es el encargado de supervisar la implementación de acuerdos entre la Santa Sede y el Estado receptor, especialmente con el ministerio de la Presidencia, que es el ministerio que tiene las competencias para las cuestiones religiosas.

En clave interna eclesial, su papel es fundamental en el proceso de selección de los futuros obispos españoles, y es que quien presenta al Vaticano una terna por cada una de las diócesis que quedan vacantes de sus máximos responsables ante el Dicasterio para los Obispos.

La figura del nuncio apostólico tiene sus antecedentes en la antigüedad cristiana, y su institucionalización se produjo en la Edad Media. Es durante el Renacimiento cuando los nuncios se consolidaron como embajadores permanentes en los principales reinos católicos, desempeñando un papel clave en la diplomacia vaticana.

En España, el primer nuncio en España fue Francisco Desprats, que ejerció su cargo de 1492 a 1503.