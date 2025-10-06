Menú

Macron, ante el abismo: su debilidad parlamentaria hace colapsar al recién nombrado Gobierno de Lecornu

Macron acepta la dimisión de su recién nombrado primer ministro y se abren las puertas a elecciones anticipadas.

Primer Ministro francés, Sebastien Lecornu (03 October 2025) | EFE/EPA/ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT

La V República Francesa vive una de sus jornadas más convulsas. En un giro de guion sin precedentes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado la dimisión en bloque de su Gobierno apenas unas horas después de su nombramiento oficial. Este movimiento certifica el profundo fracaso de Emmanuel Macron para dotar de estabilidad al país y agudiza una crisis política que parece no tener fin.

La confirmación ha llegado a través de un escueto comunicado del Palacio del Elíseo, en el que se informa de que Macron ha aceptado la renuncia de Lecornu. La decisión abre un abanico de escenarios inciertos para Francia, siendo la opción más probable la convocatoria de elecciones anticipadas, un órdago que podría castigar aún más al actual presidente.

Esta dimisión exprés evidencia la extrema debilidad parlamentaria del presidente francés y el colapso de su capacidad para forjar alianzas. El proyecto centrista de Macron se desmorona, sumiendo a Francia en una grave inestabilidad institucional en un momento crítico para Europa.

