Este siete de octubre se cumplen dos años del salvaje ataque de Hamás en Israel, con el asesinato de 1.200 personas y el secuestro de más de 200. Y la fecha ha vuelto a mostrar, de nuevo, el abismo que separa a políticos como el alemán Friedrich Merz del español Pedro Sánchez, que este lunes desencadenó otra encendida protesta de Israel por llevar al Congreso, justo en el aniversario, la convalidación del decreto con el embargo de armas.

La actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, corregida en parte por el Congreso, se ganó adjetivos como "aberrante" o "inhumana". Mientras, el presidente ha optado este 7-O por referirse a la tragedia con un mensaje en el que además de aludir a las víctimas de los atentados, que costaron la vida a dos ciudadanos españoles, vuelve a acusar a Israel de cometer un "genocidio".

Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás. Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas. Para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Y para exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2025

Como ocurrió durante la comparecencia en la primera visita a Sánchez del canciller alemán, el contraste entre estas palabras de Sánchez y las que también hoy dedica a los atentados Friedrich Merz es enorme. En un vídeo, el conservador alude tanto a las víctimas de 7-O como a la "ola de antisemitismo" creciente que recorre el mundo y también su país.

"Hoy hace dos años Hamás atacó Israel de forma brutal", dice el canciller alemán recordando cómo entre las más de mil muertos hubo "niños y jóvenes, hombres y mujeres, madres y padres, policías y soldados". En cuanto a los secuestrados, subraya cómo algunos siguen en manos de Hamás, "sufriendo de forma inimaginable" y evoca un encuentro con familiares en la sede de su gobierno: "Sólo podemos intuir la magnitud de su sufrimiento". "Compartimos su dolor y volvemos a exigir su liberación inmediata", dice.

Antisemitism in Germany is shameful. Now and always. Let’s stand with the Jewish people of our country — today, on the two-year mark of Hamas’s brutal attack on Israel, and on each and every other day. pic.twitter.com/biQWbzwcFn — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Merz, que en estos meses también ha sido crítico con la operación en Gaza y ha suspendido de forma temporal el envío de armas susceptibles de ser utilizadas en la Franja, lanza luego una contundente condena de los crecientes actos antisemitas desde el 7-O, en los "medios, las universidades, en nuestras calles", en voz cada vez "más alta, más insolente" y a veces con violencia.

El canciller reitera, como hizo en la reinauguración de una sinagoga arrasada por los nazis en Múnich, que ese antisemitismo en Alemania le "avergüenza como canciller, como alemán y como miembro de esa generación de la posguerra que prometió ‘nunca más’ (nie wieder).

Concluye con una petición: "Me gustaría pedir a cada habitante de este país que apoyen hoy, mañana, pasado mañana a los judíos" que viven en el país, "siempre que puedan". "Acérquense a las comunidades judías, muéstrenles que estamos de su lado y haremos todo lo posible para que los judíos puedan vivir aquí, en Alemania, sin miedo, con confianza".