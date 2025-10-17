Schroeder pierde los estribos en la comisión del Nord Stream: "¡Pongan fin a esta basura!"

El excanciller alemán Gerhard Schroeder ha comparecido este viernes por videoconferencia en la comisión de investigación del parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2, impulsado por el socialista, uno de los artífices de la política energética alemana supeditada a Rusia.

Schroeder, convertido en un apestado en su propio país por negarse a cortar sus estrechos lazos con el Kremlin (llegó a viajar a Moscú a negociar con Vladimir Putin, amigo personal, a espaldas de su gobierno), defendió ante los diputados sus decisiones en el pasado, tanto la de construir el primer gasoducto de Rusia a Alemania por el Báltico como la del segundo, así como las estructuras levantadas en el país para financiar el gigantesco proyecto.

El excanciller defendió como una política de "paz" los acuerdos energéticos alcanzados con Rusia de los que señaló que sirvieron para que el país renunciara a la energía nuclear, como efectivamente terminó ocurriendo en 2022, en plena crisis energética. Señaló sobre las reticencias de los países del este que "no le interesaban las objeciones polacas" y que los gasoductos les permitían que no intervinieran terceros países. También recalcó que él no fue el único artífice de los estrechos lazos de Alemania y Rusia: Angela Merkel, subrayó, firmó con él la construcción del Nord Stream 2 que no llegó a entrar en funcionamiento.

El antaño todopoderoso líder del SPD respondió con vaguedades a algunas de las preguntas de los parlamentarios regionales sobre las injerencias rusas o sus reuniones con empresarios alemanes. Schroeder terminó perdiendo los nervios en una comparecencia cada vez más tensa. El socialista tachó de "ridículas" e "inadmisibles" algunas de las preguntas y llegó a pedir al presidente de la comisión que pusiera "fin a esta basura".

En su declaración, Schroeder defendió con uñas y dientes la política que abanderó y defendió que sus decisiones respecto a la energía alemana y la extraordinaria dependencia del gas barato ruso habían sido "extraordinariamente sensatas".

El excanciller dio el salto de la política a los negocios con Rusia tras su salida del poder en 2005. Ocupó diversos cargos en energéticas rusas, entre ellas el consorcio Nord Stream, propiedad de la gasista Gazprom, y la petrolera Rosneft.

La inauguración del Nord Stream 2, que siguió construyéndose pese a la ocupación de Crimea, se detuvo poco antes de la invasión rusa. En cuanto al primer ramal, que comenzó a operar en 2011, dejó de servir gas en verano de 2022. Rusia alegó en su día motivos técnicos. Ese año, un sabotaje cuya autoría sigue sin estar clara dañó gravemente la infraestructura.