Putin ataca una guardería en Ucrania, un "escupitajo" a los intentos de paz

Mientras continúan los intentos para un acuerdo, Rusia ha lanzado nuevos ataques contra la población civil ucraniana. Según han denunciado las autoridades del país, dos drones kamikaze de fabricación iraní, Geran-2, provocaron graves daños en el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, en una zona "de gran densidad administrativa y residencial".

Uno de los edificios alcanzados albergaba una guardería en la planta baja. Según explicó el alcalde de la ciudad, Igor Terejov, uno de los drones impactó "directamente" contra el bloque de pisos. "El segundo piso se derrumbó por completo (...) Afortunadamente, los maestros lograron bajar a tiempo a los pequeños a un refugio", contó. Un total de 50 niños tuvieron que ser evacuados. El ataque, cometido a las 11 de la mañana, provocó un muerto y siete heridos.

Перші хвилині після удару по дитячому садку від нашого волонтера з загіну швидкого реагування! 😡💔 pic.twitter.com/j2wxo8IiTz — Червона Калина (@SvetlanaValent8) October 22, 2025

El gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, señaló que "los daños son bastante importantes". El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, enfatizó que Rusia demuestra que "no tiene principios ni reglas", "solo destrucción y muerte".

Un "escupitajo" a los intentos de paz

Mientras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también denunció lo ocurrido y envió sus condolencias a las familias de los afectados. "No hay justificación para un ataque con drones contra un jardín de infancia", escribió en su cuenta de X el mandatario de visita oficial este miércoles en Noruega.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

"Es evidente que Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son un escupitajo en la cara de todos los que insisten en una solución pacífica. A los matones y terroristas solo se les puede poner en su lugar por la fuerza", dijo.

El ataque se lanzó pocas horas antes de que Zelenski lamentara la muerte de seis personas por diferentes bombardeos rusos sobre varias localidades, entre ellas Kiev, en plena ofensiva de Moscú sobre instalaciones energéticas de cara a dificultar aún más el invierno.