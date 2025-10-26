De los cuatro sospechosos que protagonizaron el bautizado como "robo del siglo", dos han sido detenidos esta pasada noche. Sobre ello informa el diario francés Le Parisien, cuyas fuentes aseguran que los dos hombres están bajo custodia por los cargos de "robo en banda organizada" y "asociación de malhechores". Uno de los dos individuos fue arrestado alrededor de las 22.00 del sábado por la policía fronteriza y la brigada antirrobo en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Argelia. El otro fue arrestado por la Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis.

Félicitations aux policiers 🇫🇷 pour les 2 interpellations dans le cadre du braquage du Louvre. Un suspect a été arrêté à Roissy alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’Algérie ✈️, l’autre dans le 93. Bravo à la PJ de Paris et à la Police aux Frontières pour leur efficacité 👏! pic.twitter.com/0iRlvleNCy — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 26, 2025

La operación se produjo tras la recopilación de pruebas clave: elementos abandonados en la huida —como un casco de motocicleta— y huellas digitales que han ayudado a orientar la investigación hacia los sospechosos. Por ahora, la policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros. El robo tuvo lugar a plena luz del día en el histórico museo del Louvre. Los ladrones accedieron utilizando una plataforma elevadora montada sobre un camión, rompieron vitrinas en la Galería Apolo con herramientas especializadas y huyeron en motocicletas, completando el atraco en apenas siete minutos.

La detención ocurre en un momento de fuerte presión sobre la dirección del museo y las autoridades culturales francesas, que están siendo interpeladas por las fallas en la seguridad que permitieron el golpe. Según informes, se están revisando los protocolos, la vigilancia y los recortes de plantilla que podrían haber facilitado la acción delictiva.

La investigación está en fase avanzada pero lejos de cerrarse. Se busca a los dos cómplices aún en libertad y al presunto autor intelectual del robo. Las pruebas forenses —área de ascensor, herramientas, objetos abandonados— continúan analizándose. Además, las piezas podrían haber sido desmontadas o fundidas para burlar su trazabilidad, lo que complicaría su recuperación.

Difusión "precipitada"

Tras las primeras informaciones, la Fiscalía francesa ha confirmado las detenciones, lamentando a la par que haya sido una difusión "precipitada" de esta operación. Según la institución, los avances de las investigación podrían verse perjudicados. "Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado. Y añade: "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto".

En conclusión, la detención de los dos sospechosos marca un paso clave en una investigación que ha conmocionado al mundo del arte. Pero la incógnita principal —¿dónde están las joyas?— sigue abierta, y el caso plantea preguntas serias sobre la protección del patrimonio cultural en museos de talla mundial.