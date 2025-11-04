Francia investiga la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil: Shein las retira y delatará a los compradores

La fiscalía de París ha anunciado a última hora de este lunes que ha abierto una investigación a distintas plataformas de comercio electrónico —Shein, Temu y AliExpress, de origen chino; Wish, estadounidense— por la venta de muñecas con apariencia infantil en tamaño real destinadas al disfrute sexual de personas adultas.

La decisión se ha producido después de la alerta de la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) tras constatar que Shein comercializaba las mencionadas muñecas y que "su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedófilo de los contenidos".

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, llegó a amenazar con impedir que la compañía —a la que ya han sancionado por otras cuestiones— pueda operar en el país. Según advirtió en sendas entrevistas, "si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés".

La respuesta de Shein

El gigante asiático no ha tardado en reaccionar, dada su complicada situación —se dispone a abrir su primera tienda física en París este miércoles—. Horas después de la advertencia del ministro, emitía un comunicado en el que informaba de la retirada de los productos cuestionados —vendidos como "juguetes de masturbación"—.

La plataforma aseguraba que "mantiene una política de tolerancia cero hacia cualquier contenido o producto que infrinja las políticas de nuestra plataforma o las leyes aplicables" y que se toman este asunto "muy en serio". "Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos", continuaba.

Y no solo eso. En su intento por rebajar la tensión con el Gobierno francés, la compañía de origen chino —actualmente tiene su sede central en Singapur— se ha mostrado dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de estas muñecas sexuales con apariencia de niñas. "Seremos totalmente transparentes con la justicia; si nos lo solicitan, lo haremos", ha aseverado.

Temu, AliExpress y Wish

Captura del anuncio de una muñeca sexual con apariencia de niña. AliExpress.

La polémica ha alcanzado también a otras compañías de comercio electrónico como Temu, AliExpress y Wish, que en estos momentos también están en el punto de mira después de que se advirtiera que difunden ciertos contenidos para adultos sin un filtro eficaz que proteja a los menores. Algo que la legislación francesa castiga la ausencia de medidas de filtrado efectivas para proteger a los menores con penas de hasta tres años de prisión y 75.000 euros de multa.