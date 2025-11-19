EEUU y Rusia preparan en secreto y sin Kiev un plan de paz para Ucrania: "La posición rusa está siendo escuchada"

Tanto fuentes americanas como rusas han confirmado a la web Axios que Estados Unidos y Rusia están negociando en secreto un acuerdo para acabar con la guerra de Ucrania y conseguir garantías de seguridad tanto para la propia Ucrania como para el resto de Europa, algo que realmente suena a un esfuerzo muy optimista tratándose de Putin. Además, el acuerdo incluiría también un apartado sobre las relaciones de EEUU tanto con Rusia como con Ucrania.

El plan tendría 28 puntos y parece estar inspirado en el acuerdo que Donald Trump ha impulsado en Gaza. Un "alto oficial ruso" se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de llegar a un pacto, aunque por el momento se desconoce qué posición tendrían al respecto la Unión Europea y el gobierno de Zelenski.

Por el momento no hay información sobre qué dice el plan sobre el estatus futuro del territorio ucraniano que en este momento se halla bajo control militar ruso, ni tampoco sobre las demandas territoriales del Kremlin, que son todavía mayores.

Los negociadores

Las negociaciones las estarían desarrollando dos hombres de entera confianza de ambos presidentes: el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, por parte de Trump; y el ruso Kirill Dmitriev, CEO del fondo de inversiones nacional ruso y que ha tenido un papel fundamental en todas las negociaciones mantenidas hasta ahora.

El propio Dmitriev ha comentado a Axios que estuvo tres días en Miami manteniendo intensas conversaciones con Witkoff y otros miembros del equipo de Trump. El ruso, además, se ha mostrado más optimista que en otras conversaciones, ya que, según explica, "sentimos que la posición rusa está siendo realmente escuchada".

Ucrania, fuera por ahora

Estaba previsto que el enviado americano se reuniese este mismo miércoles con Zelenski en Turquía, pero ha suspendido el viaje, según han adelantado fuentes tanto ucranianas como americanas.

Sí que se habría expuesto el plan a Rustem Umerov, exministro de Defensa y asesor de seguridad de Zelenski. Sin embargo, fuentes ucranianas sólo admiten estar al tanto de que "los americanos están trabajando en algo".

La Casa Blanca, por su parte, confirma que los primeros bocetos del plan se están mostrando a líderes europeos y a los propios ucranianos. Fuentes oficiales han asegurado que hay una oportunidad real de que tanto unos como otros se incorporen al plan ya que sus demandas se pueden integrar en el plan final. Además, añaden que "ahora es un buen momento para el plan, pero ambas partes tienen que ser prácticas y realistas".