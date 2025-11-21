Periodistas ucranianos alertan de los planes de Putin: "Prepara un golpe más agresivo"

Dos días después del paso de Volodimir Zelenski por España, un grupo de periodistas ucranianos ha viajado a Madrid para hablar con colegas españoles en medio de un recrudecimiento de los ataques rusos y cuando se celebran nuevas negociaciones entre las autoridades rusas y el Gobierno estadounidense al margen de Kiev.

En un encuentro con periodistas organizado por la Fundación Civismo y la Fundación Konrad Adenauer, han compartido las dificultades con las que tratan de seguir garantizando el acceso en su país a una "información libre" sobre la invasión y también sobre los problemas de su gobierno. También han reflexionado sobre el mensaje que cala en el resto de Europa sobre una guerra que "no es territorial, es un ataque a nuestros valores, a nuestras democracias parlamentarias".

Tras más de tres años de conflicto, preocupa la "fatiga" informativa y que otras amenazas opaquen el sufrimiento del pueblo ucraniano, y cómo seguir contando historias que no se limiten a la "exposición de cadáveres". Todos los días, han recordado, tienen sobre sus cabezas "500 drones" y entre "30 y 40 misiles", centrados ahora en atacar sus estructuras críticas pero que también están golpeando duramente a la población civil. "Nunca sabes si despertarás por la mañana o no", relató una periodista residente en Kiev.

Uno de los temas centrales del encuentro ha sido el nuevo capítulo en las negociaciones impulsadas por Donald Trump para el fin del conflicto, que comprenden ahora la negociación por parte de representantes estadounidenses y rusos de un pacto de 28 puntos sin Ucrania. Entre las condiciones estarían la cesión del Donbás y la reducción a la mitad del Ejército ucraniano. Su aceptación, explican los periodistas, sería "un suicidio político" tanto para Volodimir Zelenski como para cualquiera que pueda sucederlo. En su opinión, se trata de una "oferta imposible para Ucrania" que busca presentarlos como "un obstáculo".

También han recordado cómo desde el inicio de las negociaciones, aludiendo a la cumbre de Alaska, la guerra "se ha recrudecido", con "un mayor número de víctimas y un mayor sufrimiento". La administración estadounidense, a su juicio, quiere "llegar a un acuerdo rápido a cualquier precio" pero Ucrania "nunca lo va a aceptar". Tras mencionar cómo Rusia sigue sin conseguir hacerse con el Donbás, han señalado que el objetivo de Rusia con este pacto es "repetir la agresión" en el futuro y "de forma más rápida", con un "golpe más agresivo del que Ucrania no pueda recuperarse". Su país, defienden, está dispuesto a negociar pero es Putin quien quiere imponerse a toda costa, "dispuesto a perder a su gente".

Respecto a la región ocupada, han subrayado cómo esa posible cesión afectaría a la vida de la gente, donde ahora se está "forzando a los ciudadanos a aceptar la ciudadanía rusa", están haciendo a los hombres luchar en el bando ruso y "están robando a niños ucranianos". "Están intentando aniquilar la identidad ucraniana", han lamentado.

El plan actual, han continuado, no ofrece "condiciones de seguridad" ni habla de "contingente de paz". Acatarlo, subrayan, supondría "quedarnos sin defensas, inseguros, ante la agresión rusa".

Los reporteros han defendido que pese a las dificultades en el este siguen sin contemplar "otra opción que no sea luchar": "Tenemos un país que está muy motivado para defenderse a sí mismo". Un cuarenta por ciento del país, según encuestas, confía en la victoria, "la mayor emoción que ahora prevalece en la sociedad ucraniana es la esperanza". También han recordado cómo pese a las perspectivas rusas de una victoria rápida "llevamos ya más de tres años". "Todo lo que nos queda es luchar", han señalado, recordando también el decisivo apoyo militar de Occidente. La guerra, han apuntado, es ahora "totalmente distinta" destacando cómo la tecnología ha cambiado las reglas: "Los drones pueden llegar a cualquier parte, a cualquier persona. Nos queda mucho para explicarlo bien en todos los países".