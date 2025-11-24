Los socialistas van a por el voto rural aprovechando los recortes de la PAC: "No sois el partido de los agricultores"

Los socialistas del Parlamento Europeo intentan arrebatar el voto rural al Partido Popular Europeo (PPE). Aseguran que su insistencia en presentarse como "el partido de los agricultores" está perdiendo credibilidad, especialmente después de respaldar el recorte de presupuestos de la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Comisión de Ursula von der Leyen.

Entre las voces socialistas que se alzan para cambiar el relato, está la del eurodiputado socialista Christophe Clergeau (S&D), que ha advertido en un acto en Bruselas que los socialistas serán "la última gran fuerza" que defienda una PAC fuerte frente al recorte presupuestario. También el ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende una PAC "plenamente común", con un presupuesto "sólido" y una "arquitectura diferenciada".

En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y un aumento de las demandas de seguridad, Ursula von der Leyen ha planteado un presupuesto comunitario que incluye recortes en la financiación PAC. Por otra parte, la Comisión intenta mantener el equilibrio con propuestas para reducir la carga burocrática que padecen las explotaciones agrícolas.

Sin embargo, la propuesta de Von der Leyen de apoyar una fusión presupuestaria (el denominado nuevo Marco Financiero Plurianual, MFP) que agrupa la PAC con otras líneas de gasto ha provocado el descontento de varios eurodiputados y organizaciones agrarias.

Denuncias desde el campo español

Desde ASAJA, su presidente Pedro Barato ha lanzado un duro reproche: "Convertir la PAC en un apéndice presupuestario es desarmar a la UE en uno de sus pilares: el de alimentarse a sí misma".

COAG, por su parte, se ha unido a otras organizaciones agrarias como ASAJA y UPA para reclamar una PAC "fuerte y bien financiada". En un manifiesto entregado a la Representación de la Comisión Europea en España, exigen mantener la estructura de la PAC con un presupuesto propio, y alertan del riesgo de una renacionalización encubierta si se diluye en un fondo único.

Unión de Uniones ha sido aún más contundente. Ha calificado la nueva propuesta presupuestaria como un "desmantelamiento político" de la PAC: según su análisis, el recorte para agricultura y pesca sería de 90.000 millones de euros, un 23,4 % menos que en el periodo anterior.

El PPE se defiende… pero con tensiones internas

Frente a este aluvión de críticas, el PPE mantiene su narrativa tradicional: se presenta como el "partido de los agricultores" y defiende que seguirá respaldando al campo en las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP). Sin embargo, fuentes internas revelan que no todos los eurodiputados de la formación están conformes con la dirección tomada.

Según esas fuentes, el respaldo del PPE a los ajustes presupuestarios propuestos por la Comisión de Von der Leyen ha generado incomodidad en su grupo, ya que algunos consideran que se está sacrificando la esencia de la PAC a cambio de otros objetivos. Este descontento, sin embargo, ha quedado contenido por la disciplina interna del partido.

El presidente del PPE, Manfred Weber, ha intentado reforzar su conexión con el mundo rural y recientemente ha reafirmado ante jóvenes agricultores que "el PPE es el partido de los agricultores de Europa" y aseguró que su grupo no abandonará la agricultura en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, los socialistas europeos han olido la sangre y aprovechan para reconquistar un espacio político que lleva años volcado hacia el centro-derecha.