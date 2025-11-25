Roma estrena el Museo del Patriarcado: "Solo os centráis en el hombre blanco y heterosexual y no en los musulmanes"

En Roma se ha abierto el Museo del Patriarcado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este espacio en la capital de Italia ha generado mucha polémica y los comentarios críticos no han parado de desencadenarse.

Nóminas de distintos colores para hombres y mujeres, para "subrayar las diferencias salariales entre ambos sexos", puertas marcadas con puños o espejos que "reflejan las palabras de hombres paternalistas que explican a las mujeres lo que deben hacer y lo que no pueden hacer". Estas son algunas de las obras expuestas en este nuevo museo. Además, este espacio también se ha dedicado para mostrar algunas frases, sobre todo en el ámbito laboral, como por ejemplo: "Para ser mujer no se te da mal".

A Roma apre i battenti il Museo del Patriarcato. Ambientato nel futuro, attraverso libri, immagini ed oggetti, descrive la nostra società come ancora fortemente patriarcale. Un modo per cercare di cambiare le cose pic.twitter.com/749aJ6YnoD — Tg3 (@Tg3web) November 24, 2025

"Con este museo, queremos ofrecer un espacio para la reflexión y la acción colectiva, para imaginar juntos un futuro en el que la igualdad ya no sea una meta, sino una realidad", afirma Katia Scannavini, cosecretaria general de ActionAid Italia. Además de la exposición, el programa ofrece charlas, talleres y actuaciones en directo, en colaboración con centros contra la violencia, y organizaciones feministas de toda Italia.

"Feminismo sectario"

Este nuevo museo ha generado mucha polémica y ya son muchos los que denuncian la deriva "sectaria del feminismo". En el caso de España, el mejor ejemplo es el de la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, que impuso su relato ideológico por encima de todas las recomendaciones jurídicas, y que derivó en la rebaja de condena a más de mil agresores sexuales con el beneplácito de Pedro Sánchez y su gobierno.

En medio de esta crisis feminista y con este museo instalado en los últimos días, los comentarios negativos no han dejado de llegar hasta este espacio. Muchos usuarios se preguntan irónicamente "si en este museo también habrá una sección dedicada al 'patriarcado' importado y otra dedicada a los hombres biológicos que compiten en competiciones femeninas".

Otros también han apuntado en redes sociales a que este museo solo se centra en el "hombre italiano, blanco y heterosexual y obvia por completo a los varones de esas culturas importadas ilegalmente que disfrazan el patriarcado en justificaciones de religión, tradición o costumbres sociales", refiriéndose a los hombres musulmanes y africanos que han llegado a Europa. En este sentido, otro ciudadano señalaba irónicamente que "el patriarcado es malo, importemos millones más de musulmanes, ellos son los que están en contra del patriarcado".