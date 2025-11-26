Alternativa por Alemania ganaría las elecciones y ya no es tabú para la mitad de los votantes

Las últimas encuestas publicadas en Alemania reflejan una paulatina subida experimentada por la derechista Alternativa por Alemania hasta el punto de que varias la sitúan como primera fuerza del país por delante de la CDU, un vuelco que se temió en las elecciones de febrero y en las que el partido que lidera Alice Weidel quedó finalmente como segunda fuerza política a ocho puntos de los democristianos, que consiguieron la victoria con un pobre resultado.

Los sondeos de las últimas semanas pronostican un empate con en torno al 25 por ciento de los votos o incluso la victoria de AfD, como vaticinan los dos últimos sondeos, publicados por Bild y la cadena de televisión de RTL. Ambos dan a AfD un 26 por ciento de los votos, con la CDU por detrás a escasa distancia, con entre un 25 y un 25,5 por ciento de los sufragios.

Según el sondeo de RTL, elaborado por Forsa, los socialistas continúan cayendo desde su ya desastroso resultado del pasado mes de febrero. Del 16 por ciento actual pasarían a un 14 por ciento. Por detrás estarían Los Verdes, con un 12 por ciento y la formación de extrema izquierda Die Linke, que sube al 11 por ciento. Liberales y el izquierdista BSW seguirían fuera del parlamento.

Mientras, el sondeo que publicó este domingo el diario Bild recoge un resultado llamativo. A la pregunta de si se plantearía en algún momento votar por AfD, el 49 por ciento de los encuestados responde que "no, en absoluto", el resultado mínimo obtenido por el partido ante esta pregunta, en la que ha llegado a cosechar un rechazo del 75%. Analistas subrayan que el partido, que en estas semanas ha seguido protagonizando noticias por las posiciones abiertamente prorrusas de parte de sus dirigentes, es hoy sólo "tabú" para la mitad de los electores.

El mismo sondeo también sitúa a su líder, Alice Weidel, por primera vez entre los diez políticos más populares, muy por encima del canciller, Friedrich Merz, en el puesto 17. Lidera el ránking el socialdemócrata y ministro de Defensa, Boris Pistorius.