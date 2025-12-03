Concluye sin avances la reunión de cinco horas entre EEUU y Putin, que amenaza a Europa

El encuentro entre Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no logró avances significativos sobre el plan de paz para Ucrania, según informó el propio Kremlin. "Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir", aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año. "La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto al que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás."Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", avisó. Ambas partes acordaron no desvelar el contenido de las consultas.

La negociación sin Ucrania y sin Europa llegó precedida de nuevas amenazas de Putin, recogidas por la prensa local. "No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo el presidente ruso.

Putin también acusó a Europa de "obstaculizar" lo que es en la práctica una rendición de Ucrania: "Les ofende que les hayan marginado de las negociaciones. Pero quiero señalar que nadie les ha marginado, fueron ellos mismos. Durante un tiempo, mantuvimos un estrecho contacto con ellos, pero lo cortaron abruptamente. Ellos mismos se han negado a participar en las conversaciones de paz y están obstaculizando a Trump".

Y el autor de la invasión añadió que en Europa "están del lado de la guerra", en alusión a las modificaciones que piden en el acuerdo. "Entienden que están planteando exigencias absolutamente inaceptables para Rusia. Así, pueden culpar a Rusia del fracaso del proceso de paz", dijo quien ordenó la agresión, en declaraciones recogidas la agencia de noticias rusa Interfax. "Al parecer, todavía viven con estas ilusiones, aunque en el fondo saben que esto es cosa del pasado. En aquel momento, confundieron sus ilusiones con la realidad", manifestó.