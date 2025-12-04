París suspende el concierto de Nochevieja en los Campos Elíseos por miedo al caos y las masas

París no celebrará este año su tradicional concierto de Nochevieja en los Campos Elíseos. La Prefectura de Policía ha solicitado al Ayuntamiento la anulación del evento previsto para la noche del 31 de diciembre, argumentando motivos de seguridad ante la previsión de grandes aglomeraciones. El espectáculo de fuegos artificiales se mantiene, al igual que un concierto grabado previamente que será emitido por televisión.

La policía no quiere repetir el caos de 2024

La decisión ha sido confirmada por fuentes oficiales consultadas por medios franceses y recogida también por la Agence France-Presse (AFP). Según estas informaciones, la Prefectura de Policía trasladó su oposición al evento a la alcaldía de París, que finalmente aceptó cancelar el concierto gratuito al aire libre.

Los responsables de seguridad justifican la medida por los movimientos de masas y las situaciones de riesgo registradas en las últimas ediciones. "El año pasado, en solo dos horas de Nochevieja, tuvimos más sobresaltos que durante tres semanas de Juegos Olímpicos", declaró un comisario de policía a France Info.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé, mercredi 3 décembre, aux préfets de "renforcer les dispositifs de sécurité" autour des marchés de Noël, alertant sur le "niveau très élevé de la menace terroriste". #canal16 pic.twitter.com/IVmqgV56mW — franceinfo (@franceinfo) December 4, 2025

En la edición anterior, cerca de un millón de personas se congregaron en la zona, lo que obligó a desplegar un dispositivo de 6.000 agentes y establecer tres puntos de control para acceder a la avenida. Aun así, se produjeron bousculades, es decir, empujones y aglomeraciones peligrosas, especialmente entre familias con niños.

Réveillon 2026 à Paris : le concert des Champs-Élysées annulé pour raisons de sécurité

➡️ https://t.co/OLuBgKsTES pic.twitter.com/BfQqR8Glw9 — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) December 2, 2025

El Ayuntamiento acepta la cancelación sin protestas públicas

La alcaldía de París, dirigida por Anne Hidalgo (Partido Socialista), había propuesto repetir el formato de los dos años anteriores, que incluía DJ sets, proyecciones visuales y un concierto en directo. Sin embargo, aceptó sin objeciones públicas la petición de la Prefectura.

Jeanne d’Hauteserre, alcaldesa del VIII distrito de París (Los Republicanos), apoyó la medida asegurando que "la avenida no está hecha para acoger conciertos" y apuntó a las múltiples situaciones de tensión vividas en 2024 como argumento de peso.

Según el Ayuntamiento, el objetivo era repetir una celebración "familiar y sin alcohol", como en las ediciones pasadas, que contribuía al atractivo cultural y turístico de la ciudad. No obstante, no se ha anunciado si se buscarán nuevas ubicaciones para futuros conciertos de Nochevieja.

El espectáculo se traslada a la televisión

Pese a la suspensión del evento presencial, los parisinos sí podrán disfrutar de un formato alternativo. France Télévisions ha confirmado que el 31 de diciembre emitirá un concierto grabado previamente, a finales de noviembre, en la plaza de la Concordia. Las imágenes incluirán figurantes como público y se completarán con la retransmisión en directo del espectáculo pirotécnico desde los Campos Elíseos, a las 23:50.

Según la cadena pública, el objetivo es ofrecer "una noche musical y visual festiva", adaptada a las circunstancias actuales. El espectáculo visual incluirá también proyecciones sobre el Arco de Triunfo, entre ellas una dedicada al derbi futbolístico del 4 de enero entre el Paris Saint-Germain y el Paris FC.

Debate sobre la seguridad de los grandes eventos

La cancelación del concierto ha reabierto el debate sobre la capacidad de París para gestionar grandes eventos en espacios abiertos. Marc-Antoine Jamet, presidente del Comité Champs-Élysées, que agrupa a empresas privadas e instituciones públicas de la zona, ha recordado que "cada celebración en la avenida requiere un nuevo plan de seguridad y circulación".

En 2024, el comité presentó al Ayuntamiento un informe con 150 propuestas para mejorar la gestión del espacio público y la seguridad, entre ellas el uso de materiales modulares para canalizar movimientos de masas, la implantación de comisarías móviles y la posible colaboración con policías internacionales, como ya se hizo durante los Juegos Olímpicos.

Jamet reconoció que se han hecho "esfuerzos considerables en materia de seguridad" en los últimos años, pero advirtió de que "persisten dificultades estructurales" en la gestión de eventos con asistencia masiva.