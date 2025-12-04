Polonia ilegaliza al Partido Comunista por "glorificar criminales y regímenes responsables de la muerte de millones"

El Tribunal Constitucional de Polonia ha dictaminado este miércoles que los objetivos y actividades del Partido Comunista Polaco (KPP) contravienen su ley fundamental, ordenando su inmediata disolución. La jueza Krystyna Pawlowicz ha argumentado en el fallo que "no hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos muchos de nuestros compatriotas".

La ofensiva legal contra los herederos del totalitarismo soviético se remonta a 2020. Fue iniciada por el entonces fiscal general, el conservador Zbigniew Ziobro, y retomada recientemente por Karol Nawrocki, presidente del Instituto de la Memoria Nacional, quien argumentó que la ideología de esta formación "contraviene la Constitución".

La Carta Magna polaca es explícita en su prohibición de organizaciones cuyos programas se basen en "ideologías totalitarias y convicciones afines al nazismo, el fascismo y el comunismo". Nawrocki defendió ante el tribunal que el comunismo es contrario a los "valores humanos fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana".

Pese a operar desde 2002 como sucesor ideológico del partido de la dictadura que gobernó Polonia hasta 1989, la formación apenas cuenta con mil afiliados y carece de representación institucional. Durante el proceso, la propia defensa del KPP alegó irónicamente que su prohibición era innecesaria, dado que su programa resulta "tan poco atractivo" que es incapaz de recabar apoyo electoral significativo. Aunque en 2015 eliminaron la llamada a la "revolución" para intentar sortear la ley, en su página web siguen ensalzando la figura del genocida soviético Stalin, al que califican de "inmortal" y "salvador".