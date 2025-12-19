Menú
La UE pacta un apoyo financiero de 90.000 millones de euros a Ucrania sin usar los activos rusos

El acuerdo refuerza el compromiso comunitario con Kiev mientras se mantiene el debate sobre el uso de los fondos rusos inmovilizados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante los actos por el III aniversario de la guerra de Ucrania. | Europa Press

Los líderes de la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo para respaldar financieramente a Ucrania con 90.000 millones de euros durante los años 2026 y 2027, tras una cumbre extraordinaria que se prolongó durante más de 15 horas y que volvió a evidenciar las diferencias internas sobre el uso de los activos rusos congelados.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, confirmó el consenso al término de la reunión y destacó que el bloque comunitario ha cumplido con el compromiso adquirido con Kiev: "Tenemos un acuerdo. Nos comprometimos y cumplimos". La ayuda se canalizará mediante un préstamo respaldado por el presupuesto de la UE, financiado a través de los mercados de capitales, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes del país en los próximos dos años.

Aunque los Veintisiete descartaron por ahora recurrir directamente a los activos rusos inmovilizados por las sanciones, Bruselas se reserva la posibilidad de utilizarlos en el futuro para el reembolso del préstamo.

Además, los líderes europeos encargaron a la Comisión que continúe trabajando en un posible mecanismo de "préstamo de reparación" basado en esos fondos. Además, la cumbre sirvió para aprobar la prórroga de las sanciones contra Rusia, como viene ocurriendo de forma semestral desde el inicio de la invasión.

Agradecimientos de Zelenski

El acuerdo fue bien recibido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien agradeció públicamente el "apoyo significativo" de la UE y subrayó que la decisión refuerza la resiliencia económica de Ucrania. El mandatario valoró especialmente que los activos rusos sigan congelados y que su país cuente ahora con una garantía de seguridad financiera para los próximos años, destacando la unidad europea como un elemento clave para proteger el futuro del continente. "Juntos, defendemos el futuro de nuestro continente", escribe en sus redes.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que la financiación se articulará mediante endeudamiento conjunto de la UE y a través del mecanismo de cooperación reforzada, con la participación de 24 Estados miembros, tras un debate marcado por las reticencias de algunos países como Hungría, República Checa o Eslovaquia, que no participarán en el plan.

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó que el préstamo se obtendrá directamente del "mercado de capitales", reforzando el papel de la UE como principal sostén económico de Kiev en el actual contexto de guerra.

