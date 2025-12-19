La UE pacta un apoyo financiero de 90.000 millones de euros a Ucrania sin usar los activos rusos

Los líderes de la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo para respaldar financieramente a Ucrania con 90.000 millones de euros durante los años 2026 y 2027, tras una cumbre extraordinaria que se prolongó durante más de 15 horas y que volvió a evidenciar las diferencias internas sobre el uso de los activos rusos congelados.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, confirmó el consenso al término de la reunión y destacó que el bloque comunitario ha cumplido con el compromiso adquirido con Kiev: "Tenemos un acuerdo. Nos comprometimos y cumplimos". La ayuda se canalizará mediante un préstamo respaldado por el presupuesto de la UE, financiado a través de los mercados de capitales, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes del país en los próximos dos años.

We have a deal. Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved. We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Aunque los Veintisiete descartaron por ahora recurrir directamente a los activos rusos inmovilizados por las sanciones, Bruselas se reserva la posibilidad de utilizarlos en el futuro para el reembolso del préstamo.

Además, los líderes europeos encargaron a la Comisión que continúe trabajando en un posible mecanismo de "préstamo de reparación" basado en esos fondos. Además, la cumbre sirvió para aprobar la prórroga de las sanciones contra Rusia, como viene ocurriendo de forma semestral desde el inicio de la invasión.

Agradecimientos de Zelenski

El acuerdo fue bien recibido por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien agradeció públicamente el "apoyo significativo" de la UE y subrayó que la decisión refuerza la resiliencia económica de Ucrania. El mandatario valoró especialmente que los activos rusos sigan congelados y que su país cuente ahora con una garantía de seguridad financiera para los próximos años, destacando la unidad europea como un elemento clave para proteger el futuro del continente. "Juntos, defendemos el futuro de nuestro continente", escribe en sus redes.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que la financiación se articulará mediante endeudamiento conjunto de la UE y a través del mecanismo de cooperación reforzada, con la participación de 24 Estados miembros, tras un debate marcado por las reticencias de algunos países como Hungría, República Checa o Eslovaquia, que no participarán en el plan.

We reserve our right to use the cash balances from Russian assets immobilised in the EU to finance the loan. This is the solution we found together. And financing Ukraine beyond 2027 will be part of the next long-term EU budget discussion. pic.twitter.com/0yG94odyoG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 19, 2025

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó que el préstamo se obtendrá directamente del "mercado de capitales", reforzando el papel de la UE como principal sostén económico de Kiev en el actual contexto de guerra.