Un incendio arrasa la histórica iglesia Vondelkerk de Ámsterdam

La histórica iglesia de Vondelkerk de Ámsterdam, un edificio de finales del siglo XIX catalogado como monumento nacional en Países Bajos y que era obra de Pierre Cuypers, arquitecto también del Rijksmuseum y de la estación central de la ciudad, ha quedado semidestruida esta madrugada a consecuencia de un virulento fuego. El suceso obligó al desalojo preventivo de las viviendas colindantes, aunque afortunadamente no dejó heridos.

Las llamas se originaron alrededor de la 1:00 hora local en la torre del antiguo templo, que cesó su actividad religiosa en 1977 para reconvertirse en un centro multiusos de oficinas y actividades culturales, tal y como informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.

Pese a la intensidad del incendio, que a primera hora de este jueves los servicios de emergencia no daban por controlado, el siniestro no ha llegado a comprometer la estructura del edificio, que ha logrado mantenerse en pie.

Aunque no existe confirmación oficial sobre las causas, vecinos de la zona relataron haber visto fuegos artificiales impactar contra la torre donde se inició el fuego. No obstante, el departamento de bomberos se ha mostrado cauto y no ha confirmado esta hipótesis.

La iglesia, una obra neogótica, está rodeada de viviendas que tuvieron que ser evacuadas. Los vecinos fueron trasladados a un centro de yoga cercano a la espera de poder regresar a sus hogares.

El segundo fuego de su historia

En 1872 se colocó la primera piedra de la iglesia católica de estilo neogótico en Vondelpark. Sin embargo, un año después se agotó el dinero y solo estaban terminadas dos secciones del coro con ábside. Con la ayuda de una lotería, en 1875 se recaudaron 45.000 florines para completar la construcción del templo. En 1880, el obispo de Haarlem consagró la iglesia del Santísimo Corazón de Jesús, su nombre oficial.

Pierre Cuypers diseñó el edificio inspirándose en modelos medievales. Su punto de partida fue el gótico, pero siempre buscaba innovaciones. Así, utilizó técnicas modernas, como la estructura de acero para la torre y agrupó las capillas laterales alrededor de este elemento arquitectónico, una característica que puede verse en muchos de sus diseños eclesiásticos. La gran torre en el crucero fue destruida por un incendio en 1904 y posteriormente reemplazada por un diseño de su hijo, Jos Cuypers.

Después de que la iglesia fuera clausurada en 1977, se vendió por un florín a un inversor que se desentendió de ella. El edificio se deterioró rápidamente y fue ocupado por okupas. Finalmente, el Ayuntamiento de Ámsterdam adquirió la propiedad en 1996 y la gestiona hoy como espacio multifuncional para eventos culturales y alquiler de oficinas.