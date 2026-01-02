Las bengalas en botellas de champán provocaron el incendio mortal en Crans-Montana

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca Le Constellation, en la localidad suiza de Crans-Montana, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

La fiscal ha confirmado que varias personas han sido ya interrogadas, entre ellas la pareja que regenta el bar, antes de determinar si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

El último balance mantiene la cifra provisional de fallecidos en 40 pero eleva los heridos a 119, de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

Cuatro heridos en estado crítico

Sobre los heridos, el director general del Hospital del Valais, Eric Bonvin, ha confirmado que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio. De ellos, once permanecen en el hospital de Sion y 28 fueron trasladados posteriormente a otros hospitales suizos o extranjeros.

De las once personas que permanecen en el hospital de Sion, cuatro se encuentran en cuidados intensivos en estado crítico, tres están siendo operadas. Otras cuatro están siendo intervenidas en el cercano Hospital de Sierre.

Ante la gravedad de las quemaduras de 24 pacientes, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha confirmado la activación de la solidaridad de la Unión Europea. Varios países miembros como Bélgica, Francia, Alemania e Italia están recibiendo heridos y aportando expertos para apoyar a los sanitarios locales.

Además, expertos especializados en atención de quemaduras en Italia y Francia, junto a funcionarios de enlace de la Unión Europea, también se encuentran sobre el terreno apoyando las labores de emergencia.

"Agradezco a todos los países que no han dudado en ofrecer ayuda. Suiza puede contar con la solidaridad de la Unión Europea", ha manifestado la comisaria europea a través de una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social X.