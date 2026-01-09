El cardenal Cobo confirma el viaje de León XIV a España: Canarias se suma a Madrid y Barcelona

Ya es oficial. Tal y como les adelantó Libertad Digital el pasado 2 de enero, el cardenal José Cobo ha confirmado oficialmente la visita de León XIV a España. Aunque todavía se pueden sumar más destinos, de momento el Santo Padre visitará Madrid, Barcelona, y Canarias poniendo en el foco la cuestión migratoria, un tema que el papa Francisco quiso abordar.

Aunque la Santa Sede no lo ha confirmado todavía, puesto que no lo hará hasta tres meses antes, como es habitual, ha sido el cardenal Cobo quien ha facilitado la información sobre el viaje después de una reunión organizada entre la Secretaría de Estado de la Santa Sede y el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello, a la que han asistido los cardenales Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Cobo, arzobispo de Madrid, acompañados también del obispo de Canarias, José Mazuelos y del secretario general de la Conferencia, César García.

Tal y como ha desvelado Cobo, la iniciativa de la visita a nuestro país "ha sido iniciativa personal suya, ha partido directamente del Papa. Ha ido llamando a unos y a otros, mostrando sus prioridades". Asimismo, ha querido dejar claro que "esto es un proceso muy largo de acreditaciones, de peticiones, de diálogo con el Gobierno y con todas las autoridades del Estado. Tenemos que ponernos en marcha porque esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendremos que ir preparando a partir de ahora", ha comentado, si bien, como puede adelantarles Libertad Digital, llevan semanas trabajando en este tema.

La primera propuesta concreta que recibió el Papa fue para bendecir la Sagrada Familia de Barcelona, que será completada en unos meses cuando se corone el templo con la Torre de Jesús de 172,5 metros, y que convertirá a la basílica en la más alta del mundo. Además, el próximo 10 de junio se conmemoran cien años del fallecimiento de Antonio Gaudí, que está en proceso de beatificación.

¿Cómo será el viaje del Santo Padre?

Los viajes papales incluyen dos partes, una apostólica y otra institucional que tiene lugar en la capital de las naciones que visita.

Con el 10 de junio como fecha en Barcelona, León XIV aterrizará en Madrid unos días antes (todavía pendiente de confirmar de forma oficial por el Vaticano). Allí podría ser recibido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se espera que, en Madrid, el Santo Padre pueda realizar un encuentro con jóvenes.

Todavía no está cerrada la agenda del viaje y se podrían sumar más ciudades que llevan sonando desde el principio como Santiago de Compostela, Mayorga de Campos, Toledo o Segovia. El Pontífice tendrá la última palabra, aunque también dependerá de la propuesta del gobierno de España y del organizador técnico de la visita, el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

La última visita papal a nuestro país fue en 2011, cuando Benedicto XVI asistió a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Benedicto también visitó España en 2006 (Valencia) y en 2010 (Santiago y Barcelona). San Juan Pablo II fue el primer Papa en viajar a España, lo hizo en cinco ocasiones entre 1982 y 2003.