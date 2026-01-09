Putin lanza el misil balístico hipersónico Oreshnik contra Ucrania

Mientras prosiguen las negociaciones, el régimen ruso ha vuelto a atacar a Ucrania: a primera hora de este viernes, el Kremlin ha lanzado un ataque masivo con armas de largo alcance contra Kiev, que según el gobierno ucraniano ha provocado al menos cuatro muertos y una veintena de heridos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha precisado que entre las víctimas se encuentran cinco profesionales sanitarios, incluido uno que ha fallecido, a consecuencia de un bombardeo que ha provocado daños en infraestructuras y cortes de electricidad y agua en distintas áreas de la ciudad. En el distrito de Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales. De igual modo ha ocurrido en un bloque de 18 pisos en el de Desnianski, donde también han resultado dañados un centro comercial y un centro de salud. Asimismo, han resultado afectados los distritos de Pechersk y Darnitsia.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 242 drones y 36 misiles -catorce balísticos y 22 de crucero- contra el territorio de Ucrania. Según el gobierno, 226 aparatos no tripulados, ocho misiles balísticos y diez misiles de crucero han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea. "Hay impactos de 18 misiles y 16 drones en 19 ubicaciones. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los muertos y heridos como resultado de otro ataque terrorista por parte de Rusia", señalan en su comunicado.

Rusia ha reconocido el ataque y ha alegado que se trata de "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un supuesto ataque contra la residencia de Vladimir Putin que Ucrania niega y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.

"Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles 'Oreshnik' -un misil hipersónico con capacidad para portar cabezas nucleares-, así como aparatos no tripulados, contra objetivos de importancia crítica en el territorio de Ucrania", apunta el Ministerio de Defensa ruso.

"Entre los objetivos había instalaciones de producción de drones usados en el ataque terrorista, así como infraestructura energética que apoya el complejo militar-industrial de Ucrania", dice presumiendo del éxito del ataque y antes de advertir de que "cualquier acción terrorista del régimen criminal ucraniano seguirá recibiendo respuesta".