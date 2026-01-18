Portugal supera el 45% de participación en las presidenciales

La participación en las elecciones presidenciales portuguesas está alcanzando cifras excepcionales. A las 16:00 horas, el 45,51% de los electores ya había acudido a las urnas, un dato que supone un salto muy notable respecto a anteriores convocatorias y que confirma el fuerte interés ciudadano por unos comicios especialmente abiertos y disputados.

Más de 11 millones de portugueses están llamados este domingo a elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede optar a un nuevo mandato. El censo electoral asciende a 11.039.672 personas, lo que supone 174.662 electores más que en las presidenciales de 2021, un incremento que también ayuda a explicar la elevada movilización registrada a lo largo del día.

La comparación con elecciones anteriores subraya la magnitud del dato. En 2021, todavía con los efectos de la pandemia del Covid, la participación a la misma hora era del 35,44%. En 2016, sin ninguna crisis sanitaria de por medio, el porcentaje se situaba en el 37,69%. Para encontrar una cifra similar a la actual hay que remontarse a 2006, cuando Aníbal Cavaco Silva ganó por primera vez la Presidencia y a media tarde ya había votado el 45,56% del electorado. En 2011, por el contrario, solo el 35,16% había acudido a las urnas a esa hora.

Un escenario político sin precedentes recientes

Uno de los elementos que explican este aumento de la participación es el carácter excepcionalmente abierto de estas elecciones. Hasta cinco candidatos cuentan con posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta, lo que convierte estos comicios en los más disputados de la historia reciente de Portugal.

En este contexto destaca la figura del candidato de la extrema derecha, André Ventura, que según todas las encuestas tiene opciones de clasificarse para la ronda final. Su presencia actúa como un factor movilizador tanto para sus partidarios como para quienes quieren evitar que un populista extremista llegue a la jefatura del Estado.

El sistema que marca el desenlace electoral

El sistema electoral portugués establece que, si ninguno de los aspirantes supera el 50% de los votos válidos en esta primera votación, la elección se resolverá en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Esa nueva cita con las urnas ya tiene fecha fijada: el próximo 8 de febrero.

La jornada se está desarrollando sin incidentes en todo el país. No es un detalle menor, ya que Portugal es un régimen semipresidencialista en el que el presidente de la República dispone de amplias competencias, entre ellas la facultad de disolver la Asamblea de la República, convocar elecciones anticipadas, forzar la dimisión del Gobierno o vetar determinadas leyes. Un poder institucional relevante que ayuda a entender por qué los portugueses están acudiendo a votar en cifras históricas.