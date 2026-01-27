Menú
Meloni declara el estado de emergencia: un deslizamiento de tierra obliga a evacuar a mil personas en Sicilia

Unas 300 familias han sido reubicadas en centros deportivos mientras la borrasca azota también con fuerza las regiones de Cerdeña y Calabria.

EFE

Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias ha sacudido al municipio siciliano de Niscemi, donde el colapso de parte del terreno dejó viviendas y edificios al borde de un barranco. El incidente obligó a evacuar a cerca de 1.000 personas y mantiene a las autoridades locales en estado de máxima alerta ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Alrededor de 300 familias fueron trasladadas a otras viviendas y a un centro deportivo habilitado de forma provisional. Además, varias de las principales vías de acceso permanecen cerradas y las clases han sido suspendidas en los centros educativos del municipio como medida preventiva.

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, advirtió de la magnitud del fenómeno al señalar que se produjo "un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando", y añadió que "habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares". El regidor, que coordina el centro de operaciones, alertó de que la situación sigue siendo crítica y podría empeorar en las próximas horas.

Se produjo otro deslizamiento de las mismas caracerísticas en la misma zona hace casi tres décadas, cuando decenas de edificios resultaron dañados y 117 familias tuvieron que abandonar sus casas, transformando por completo un barrio que antes era muy concurrido.

Sicilia figura entre las regiones más castigadas por el temporal que ha puesto en alerta a cinco zonas del sur de Italia, con carreteras cortadas y numerosos corrimientos de tierra. Ante este escenario, el Gobierno de Giorgia Meloni ha declrado el estado de emergencia en Calabria, Sicilia y Cerdeña, tras los daños ocasionados por el temporal Harry. Meloni también confirmó la asignación de "cien millones de euros para las primeras operaciones de socorro", asegurando que "contarán con los medios y las competencias necesarios para intervenir con eficacia y rapidez".

Por su parte, el presidente de la región siciliana, Renato Schifano, subrayó en un mensaje difundido en vídeo que "lo importante es la rapidez" y "el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia".

