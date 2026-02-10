Francia enviará cartas a los jóvenes de 29 años para animarles a tener hijos y advertirles del descenso de la fertilidad

El Gobierno francés pondrá en marcha a partir de este verano una medida inédita para hacer frente al desplome de la natalidad y al envejecimiento de la población. Miles de jóvenes que cumplan 29 años recibirán una carta –o un mensaje personalizado– con información sobre su salud reproductiva y el impacto de la edad en la fertilidad, dentro del plan contra la infertilidad impulsado por el Ejecutivo de Emmanuel Macron.

La iniciativa forma parte del denominado "rearme demográfico", una estrategia que incluye 16 medidas y que busca frenar una tendencia que ha llevado a Francia a un punto de inflexión histórico. En 2025, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el país registró más muertes que nacimientos: 645.000 bebés frente a 651.000 fallecimientos.

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ha subrayado que el objetivo de la medida no es presionar a los ciudadanos para que tengan hijos, sino ofrecer información sanitaria para evitar decisiones tardías marcadas por la falta de conocimiento. "Tener un hijo o no es una decisión profundamente personal", ha señalado, aunque ha defendido el papel de las políticas públicas a la hora de "abrir posibilidades".

Según ha explicado el Ministerio, las cartas abordarán tres grandes cuestiones: la elección de tener o no descendencia, con información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos; el funcionamiento del llamado reloj biológico y las diferencias entre hombres y mujeres; y las opciones disponibles para la preservación de óvulos y espermatozoides.

El primer embarazo se retrasa cada vez más

La edad de 29 años no es casual. En Francia, la edad media del primer embarazo se ha retrasado cinco años en las últimas cuatro décadas y se sitúa precisamente en ese umbral. Los especialistas alertan de que, aunque la fertilidad femenina sigue siendo superior a la media europea, desciende de forma significativa a partir de los 30 años.

El plan gubernamental prevé además reforzar la red de reproducción asistida, aumentando de 40 a 70 los centros que ofrecen criopreservación de gametos para reducir las listas de espera. También contempla mejoras en investigación y en la gestión de los tratamientos de infertilidad, que afecta aproximadamente a una de cada ocho parejas.

Con una tasa de 1,56 hijos por mujer –la más baja desde 1942–, el Gobierno de Macron acelera así una hoja de ruta que busca responder a uno de los mayores desafíos demográficos de Francia y de toda Europa.