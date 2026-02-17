Un virulento incendio se ha desatado a primera hora de este martes en el centro de Nápoles, provocando graves daños en el emblemático Teatro Sannazaro, una joya arquitectónica erigida en 1847.

Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito en el interior del recinto como causa del siniestro. El fuego se ha propagado con voracidad por el edificio de la Via Chiaia y la cúpula del teatro ha quedado reducida a escombros.

El teatro, referente de la producción teatral, está situado en una de las zonas más turísticas de la ciudad italiana.

Un cortocircuito incendia el histórico Teatro Sannazaro de Nápoles y calcina su cúpula pic.twitter.com/CTmA17bE50 — Libertad Digital (@libertaddigital) February 17, 2026

A través de las redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes impactantes donde se observan las llamas, que han devorado también un apartamento colindante, cuya estructura era principalmente de madera. Según los Bomberos italianos, "también se ven afectadas viviendas cercanas, de las que se está evacuando a los residentes".

#Napoli, #incendio "teatro Sannazaro", nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026

La densa humareda ha provocado un aire irrespirable que ha forzado a los vecinos a abandonar sus hogares. Según Efe, los servicios de emergencia han tenido que atender a cuatro personas por intoxicación.