"Están muriendo más que nunca": el balance de Alberto Rojas tras cuatro años de la invasión rusa

En plena guerra entre Rusia y Ucrania y cuando se cumplen cuatro años desde la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022, el enviado especial de El Mundo en Ucrania, Alberto Rojas, ha asegurado en Es la mañana de Federico que el presidente ruso, Vladimir Putin, solo puede apuntarse una victoria clara desde el inicio de la ofensiva: "Haber conseguido separar a Estados Unidos del esfuerzo para apoyar a Ucrania".

"Es probablemente la única victoria que se ha apuntado desde el principio que sí que puede hacer daño a Ucrania", ha afirmado. No obstante, ha subrayado que "Europa sigue apoyando a Kiev" y que "el abandono de Estados Unidos y Trump tampoco ha supuesto algo catastrófico para Ucrania".

Rojas ha explicado en esRadio que Ucrania "ha conseguido revertir y sigue resistiendo en el campo de batalla" y también en las ciudades, pese a un invierno "durísimo", marcado por un frente frío "que no se recordaba desde el año 96" y por los ataques rusos contra "las redes de calefacción y eléctricas". "A pesar de todo, la población se sigue manteniendo muy firme en el apoyo a su ejército", ha añadido.

Inseguridad jurídica y compras masivas de oro

Rojas también ha advertido de las implicaciones jurídicas de una eventual entrega a Kiev de fondos rusos congelados por la Unión Europea. "En cuanto Bruselas lograra descongelar ese dinero y entregarlo a Ucrania, se puede producir una retirada masiva de dinero de otros estados", ha señalado, ante el temor de que esos activos puedan "desaparecer en función de una decisión que pueda tomar la UE". A su juicio, se trata de "un problema jurídico que puede perdurar en el tiempo".

En este contexto, el periodista ha apuntado a un fenómeno financiero: "Muchos estados están empezando a comprar oro a lo bestia porque ya no se fían de dejar su dinero en determinadas entidades, porque lo pueden coger y congelarlo; no pueden hacer uso de su propio dinero".

El alto el fuego y la estrategia de Zelenski

Sobre el debate acerca de una convocatoria electoral en Ucrania, Rojas ha considerado que el presidente Volodímir Zelenski busca evidenciar que la posibilidad de hacerla depende completamente de Moscú. "Es una jugada de Zelenski para mostrarle a Trump que, en realidad, el que tiene la llave para poder convocar elecciones es Putin".

"Sin un alto al fuego la gente no puede acudir un día a votar si te están cayendo misiles y drones, no se dan las condiciones, el estado de guerra actual tampoco lo permite", ha explicado. A su juicio, una tregua generaría dinámicas difíciles de revertir: "Un ejército tan grande como el ruso, una vez que lo detienes, ponte que lo detienes 15 días para ir a votar, es muy difícil volver a ponerlo en marcha. Todo el mundo quiere volver a casa".

Un frente "más letal que nunca"

El periodista ha puesto el foco en la extrema crudeza del frente. "Estamos viendo el frente de batalla más letal de la historia moderna, están muriendo más que nunca", ha asegurado. En este sentido, ha cifrado las bajas ucranianas entre "medio millón y 700.000" –entre muertos, heridos irrecuperables o desaparecidos– y las rusas entre "1.000.000 y 1.200.000". Además, ha situado entre "seis y siete millones" los ucranianos exiliados en Europa.

Rojas ha descrito también la transformación de la guerra por el uso masivo de drones: "Un proyectil de artillería de los que usa la OTAN vale unos 4.000 euros, pero un dron puede valer 300 euros y es mucho más preciso". Según ha explicado, ambos bandos han adoptado estas técnicas, creando zonas de aniquilación de hasta 20 kilómetros a cada lado de la línea de combate. "Un soldado que salga de su trinchera es localizado por drones espía y tiene encima drones kamikaze en segundos", ha advertido.

En consecuencia, "los soldados no pueden moverse por el campo de batalla, están enterrados en vida como topos", con problemas logísticos que obligan incluso a abastecer posiciones mediante drones de gran tamaño. "Lo más peligroso es salir de su posición", ha resumido.

"Putin ha perdido Ucrania para siempre"

En cuanto al papel español, Rojas lo ha calificado de "muy secundario" en comparación con Reino Unido, Alemania, Polonia o los países bálticos. "España es visto como un aliado pero lejano", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado a partidos "de extrema derecha o extrema izquierda" y ha mencionado expresamente a Podemos por su postura en votaciones europeas. Además, ha asegurado que "la lista de influencers pagados por Rusia la tiene la CIA" y que, según le consta, "se ha compartido con la Policía española hace un año", aunque esos nombres "todavía no se han hecho públicos".

A su juicio, la guerra "va a durar generaciones" por el "enorme daño provocado por el Kremlin". Y ha concluido que el presidente ruso subestimó la identidad nacional ucraniana cuando comenzó la guerra: "Solo un pueblo convencido de su identidad y su cultura reaccionaría de la manera que reaccionó el 24 de febrero de 2022 y sería capaz de aguantar cuatro años a una potencia nuclear como Rusia". "Putin ha perdido Ucrania para siempre", ha sentenciado el periodista.