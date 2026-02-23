Los soldados ucranianos congelan su esperma para frenar la sangría demográfica provocada por la guerra

La guerra lanzada por Rusia contra Ucrania no sólo se mide en kilómetros de frente o en bajas militares. También se traduce en una crisis demográfica de enormes proporciones que ha obligado a Kiev a adoptar medidas inéditas. Una de ellas: facilitar que los soldados congelen su esperma antes de partir al frente para que, si mueren o quedan incapacitados, puedan dejar descendencia.

El impacto del conflicto es visible incluso lejos de las trincheras. En la ciudad de Leópolis, uno de los principales cementerios militares del país ha alcanzado ya su límite de enterramientos, obligando a habilitar nuevos terrenos para acoger a los caídos. Un reflejo de la pérdida de una generación entera de jóvenes que, antes de la invasión rusa de 2022, estaban llamados a sostener el futuro del país.

Medidas excepcionales

Ante este escenario, el Gobierno ucraniano puso en marcha en 2023 un programa que permite a los militares en activo congelar su esperma de forma gratuita. La medida garantiza que sus parejas puedan conservar las muestras durante al menos tres años en caso de fallecimiento. La iniciativa fue impulsada desde el Parlamento como parte de una batería de políticas destinadas a combatir el desplome de la natalidad.

"Nuestros soldados defienden nuestro futuro y puede que pierdan el suyo, así que queríamos ofrecerles esta oportunidad", explicó la diputada Oksana Dmytrieva en declaraciones recogidas por la prensa ucraniana. Clínicas especializadas del oeste del país, especialmente en Leópolis, se han convertido en el principal destino para estos tratamientos de reproducción asistida.

Nacimientos póstumos

La legislación permite incluso el nacimiento de hijos concebidos tras la muerte del progenitor, un escenario inexistente antes de la guerra y que ahora se contempla como una herramienta más frente al declive poblacional. A ello se suman ayudas económicas a la natalidad que pueden alcanzar los 615.000 grivnas (unos 12.000 euros) desde antes del nacimiento hasta que el menor cumple seis años, según la normativa aprobada por Kiev.

Las cifras explican la urgencia. De acuerdo con datos de la ONU, Ucrania ha pasado de 51,5 millones de habitantes en los primeros años de su independencia a poco más de 41 millones en la actualidad. El Centro de Estrategia Económica estima que en 2024 sólo unos 31 millones de personas vivían en territorios controlados por Kiev, mientras que otros cinco millones permanecían en zonas ocupadas por Rusia y una cifra similar residía en el extranjero.

Secuelas del combate

La ministra de Política Social, Oksana Zholnovych estimó durante un foro celebrado en Kiev en abril de 2025 que, si la tendencia no se revierte, la población del país podría reducirse hasta los 25,2 millones de habitantes en 2050.

Los especialistas subrayan además que el problema no afecta sólo a los fallecidos. Un porcentaje relevante de los soldados que regresan del frente con heridas graves queda estéril, mientras que el estrés, la falta de sueño y las condiciones extremas del combate reducen de forma notable la calidad del esperma, según datos aportados por médicos especializados en fertilidad a la prensa nacional.