Cuatro días después del arresto del ex príncipe Andrés por parte de la Policía británica debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha sido detenido Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos durante el Gobierno de Keir Starmer, y quien también ejerció como ministro de Comercio e Industria, de Empresas y para Irlanda del Norte bajo los mandatos de Tony Blair y Gordon Brown, así como comisario europeo de Comercio.

Mandelson es un veterano político que era conocido como "príncipe de las tinieblas" cuando ejercía como jefe de comunicación del Partido Laborista, partido al que ha pertenecido durante toda su carrera.

Mandelson ha sido arrestado a las cuatro y media de la tarde por la Policía Metropolitana de Londres por su relación con Jeffrey Epstein que le podría costar el puesto al actual primer ministro británico, Keir Starmer, quien cesó de su cargo a Mandelson como embajador en EEUU cuando surgieron las primeras informaciones de su amistad con Epstein, tan solo 8 meses después de su nombramiento.

La Policía ha emitido el siguiente comunicado: "Agentes de la policía han arrestado a un hombre de 72 años bajo la sospecha de haber cometido un delito de conducta inapropiada en el desempeño de un cargo público. Fue arrestado este lunes, 23 de febrero, en su domicilio de Camden y ha sido trasladado a dependencias policiales para ser interrogado. Dos órdenes de registro para sendos domicilios en Wiltshire y Camden han sido emitidas previamente", concluye.

La acusación contra Mandelson es similar a la formulada contra Andrés: el mal uso de un cargo público, y que en Gran Bretaña está considerado como alta traición. Sin embargo, en este caso, las revelaciones sugieren filtraciones y abusos de confianza pública de mayor magnitud que las atribuidas al ex príncipe.

Este arresto se produce tras la divulgación de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein donde Mandelson confirma al empresario el 9 de mayo de 2010 que la Unión Europea había aprobado un plan de rescate de quinientos mil millones de euros para evitar el colapso económico de Grecia. Esta información fue comunicada oficialmente al día siguiente, lo que pudo haber permitido que Epstein y otros actores financieros se beneficiaran de datos no públicos durante ese intervalo.

Asimismo, Mandelson manifestó ante Epstein su disposición para influir en el Gobierno británico —del cual era ministro de Empresas e Innovación— para impedir recortes en la compensación de empleados y directivos del sector financiero.