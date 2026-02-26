Dimite el presidente de Davos, Borge Brende, por sus vínculos con Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, comunicó su renuncia tras revelarse su relación con el criminal sexual Jeffrey Epstein, con quien mantuvo varias reuniones de negocios. La organización nombró a Alois Zwinggi como presidente y director ejecutivo interino.

Brende, quien dirigía el Foro Económico de Davos desde 2017 y acumulaba el puesto de presidente y director ejecutivo tras la salida de Klaus Schwab, decidió dimitir "tras una cuidadosa reflexión", según su declaración. La renuncia se produce después de que la organización realizara una investigación interna sobre los encuentros de Brende con Epstein, que incluyeron tres cenas y el intercambio de mensajes, según los archivos judiciales estadounidenses.

El ejecutivo noruego aseguró que desconocía los antecedentes criminales de Epstein y reconoció que debió informarse mejor sobre sus relaciones antes de mantener los contactos.

La junta directiva del Foro confirmó que Alois Zwinggi asumirá de manera interina los cargos de presidente y director ejecutivo. Los copresidentes del organismo, André Hoffmann y Larry Fink, señalaron que supervisarán la transición y definirán un proceso adecuado para designar a un sucesor permanente. En su comunicado, afirmaron que la investigación interna "no encontró motivos de preocupación adicionales más allá de lo ya revelado".

Historia de los encuentros con Epstein

La primera reunión entre Brende y Epstein se produjo en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores. Brende indicó que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen. A lo largo de su mandato, Brende destacó la expansión de socios del Foro y la colaboración con líderes gubernamentales de todo el mundo, especialmente en la reunión anual de Davos, sede de la organización en Ginebra.

Antes de incorporarse al Foro Económico Mundial, Brende ocupó varios ministerios en Noruega. Durante sus más de ocho años en la organización, supervisó un periodo de crecimiento y consolidación de la institución, que cada inicio de año marca la agenda internacional en Davos.